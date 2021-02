Vakcína Sputnik bude v Česku! Nechali byste se očkovat? ANKETA

Rusko je podle prezidenta Miloše Zemana ochotné dodat do Česka vakcínu Sputnik V proti koronaviru. Zemanovi měl dodávku očkovací látky slíbit sám ruský prezident Vladimir Putin. Toho o ni hlava státu požádala v dopise po dohodě s premiérem Andrejem Babišem (ANO).

"Pokud jsem správně informován, tak této žádosti bude vyhověno. Budeme ale samozřejmě potřebovat certifikaci,“ řekl Miloš Zeman v rozhovoru pro CNN Prima News.



Vakcína Sputnik V není v současné době schválená žádným kontrolním orgánem. "Mně by úplně stačila certifikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv," doplnil Zeman. Český prezident by tak netrval na schválení očkovací látky Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA).

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) to ovšem odmítá. A co vy? Nechali byste se očkovat ruskou vakcínou, pokud by to pomohlo urychlit očkování v České republice?

Látkou se již očkuje v Maďarsku a o používání vakcíny Sputnik se uvažovalo také na Slovensku. Země ji ale nakonec odmítla. Jaké měla důvody, se podívejte v reportáži: