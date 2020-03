Vláda jedná kvůli Covidu-19. Řeší chytrou karanténu i nošení roušek!

V pondělí odpoledne kvůli koronavirové krizi znovu jedná vláda. Už kývla na prodloužení omezení volného pohybu až do 11. dubna. Ministři ale řeší i další mimořádná opatření - mimo jiné přítomnost otců u porodu či nutnost nosit roušku v autě. Tiskovou konferenci po jednání přineseme na TN.cz v přímém přenosu.

Ministři se už shodli na tom, že omezení volného pohybu, původně nařízené do prvního dubnového dne, se prodlužuje až do 11. dubna ráno. Napsal to iDnes s odkazem na premiéra Andreje Babiše (ANO).

To ovšem není zdaleka jediný bod spojený s onemocněním Covid-19. Podle informací TV Nova kabinet mimo jiné diskutuje o přítomnosti otců u porodů, povinnosti (ne)nosit roušku pro velmi malé děti či řidiče, kteří cestují sami, nebo o dalších nákupech ochranných prostředků.

Už dříve se také objevila informace, že v čele Ústředního krizového štábu končí náměstek ministerstva zdravotnictví Roman Prymula, kterého na postu vystřídá ministr vnitra Jan Hamáček.

Na programu je také takzvaná chytrá karanténa nebo přijímací zkoušky na vysoké školy.