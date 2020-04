Vláda projedná zrušení omezení pro některé obchody a znovuotevření škol

- Koronavirem se v Česku nakazilo 6059 lidí, 143 pacientů zemřelo a 519 se z nemoci uzdravilo



- Od pondělí přibylo 68 nových případů, což je nejméně od 17. března



- Podle Světové zdravotnické organizace je Covid-19 desetkrát smrtelnější než prasečí chřipka. Je tu navíc vysoké riziko opětovného vypuknutí epidemie



- Ve světě se koronavirem nakazilo už více než 1,9 milionu lidí. Nemoc si vyžádala zhruba 120 tisíc životů



- V absolutních číslech je situace nejhorší v USA, v přepočtu na počet obyvatel je na tom nejhůř Španělsko, Itálie a Francie



- Ode dneška je možné v rámci služební cesty nebo neodkladné návštěvy přibuzných vycestovat do zahraničí



- Dnes mimořádně zasedá vláda, aby projednala možná uvolnění opatření. Zprovoznit se mohou některé další obchody a služby, tématem jednání by mělo být i znovuotevření škol



- Hygienici nedoporučují návrat dětí do škol. Pokud se znovu otevřou, měly by fungovat pouze ve speciálním režimu

- Na konci článku najdete mapy nakažených v České republice podle krajů a okresů

Na mimořádném zasedání vláda projedná uvolnění stávajících opatření přijatých v rámci boje proti koronaviru. Zrušení omezení by se mělo dotknout některých dalších obchodů a služeb. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) počítá se třemi vlnami uvolňování, mezi kterými by měly být týdenní až desetidenní odstupy.

On-line reportáž ON-LINE REPORTÁŽ: Pandemie koronaviru Automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku po třítýdenní odstávce kvůli koronaviru obnovila výrobu. Místo obvyklých třech směn tam zpočátku zaměstnanci budou pracovat ve dvousměnném provozu. Jedná se první velký podnik v Česku, který se vrátil do provozu. Přibližně 300 tisíc lidí ve Španělsku se v pondělí vrátilo do pracovního procesu. Přestože je země druhou nejpostiženější na světě, od pondělí začala uvolňovat opatření. Nový Zéland prodlužuje nouzový stav o dalších sedm dní. Vláda ho bude prodlužovat tolikrát, kolikrát to bude nutné, prohlásil ministr obrany Peeni Henare.

Tématem jednání by měla být i kontroverzní otázka znovuotevření škol. Hygienici nedoporučují návrat žáků a studentů do lavic. Podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové by měly školy, v případě, že se do konce června otevřou, fungovat ve speciálním režimu, který by umožnil například složení závěrečných zkoušek včetně maturit. Konečné slov nicméně bude mít vláda.

Vláda zasedne ve 14:00, po skončení jednání proběhne tisková konference, kterou můžete sledovat ŽIVĚ na webu TN.cz. Její začátek je naplánovaný na 16. hodinu, jednání se však může protáhnout - začátek tiskové konference se tudíž může posunout.

Už od úterý platí zmírnění omezení cestování. Lidé, kteří jedou na služební cestu nebo za rodinou, mohou vycestovat do zahraničí. Kdy se hranice otevřou i pro ostatní, to je zatím předmětem diskuzí. Politici se na této otázce neshodnou.

Koronavirus ve světě

Celkem se koronavirem nakazilo již více než 1,9 milionu lidí. Nejvíc nakažených je ve Spojených státech, které evidují přes 580 tisíc pacientů. Více než 23 tisíc z nich nemoci podlehlo. V evropských zemích šíření epidemie zpomalilo.

Nejpostiženějšími zeměmi zůstávají Španělsko a Itálie, počet nových případů tam však každodenně klesá. Rychlý nárůst nicméně eviduje Francie či Belgie. Francie je aktuálně s více než 136 tisíci nakaženými a téměř 15 tisíci mrtvými čtvrtou nejzasaženější zemí na světě.





Mapa nakažených v ČR podle krajů

Mapa nakažených v ČR podle okresů

