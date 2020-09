Vláda ve středu vyhlásí nouzový stav, oznámil premiér Andrej Babiš

"Předpokládám, že na středu svolám mimořádné jednání vlády, abychom jeho (Prymulův) návrh na nouzový stav schválili," nechal se v debatě slyšet premiér. Zároveň připomněl, že už v úterý se sejde rada vlády pro zdravotní rizika. "Pan Prymula bude zítra mluvit s jednotlivými ministry," řekl také Babiš.

Co přesně by obnovení nouzového stavu obnášelo, podle předsedy vlády zatím jasné není, prý je to v pravomoci ministra zdravotnictví.

Podle původního plánu přitom měl kabinet znovu jednat až za týden v pondělí, tedy až po víkendových volbách do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu.

Návrh na znovuvyhlášení nouzového stavu podpoří i předseda ČSSD, ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček.

"Já to čtu tak, že situace je vážná a že je potřeba přijmout opatření, která se podle toho zákona (o ochraně veřejného zdraví), prostě přijmout nedají," zamyslel se Hamáček.

Záměr naopak popudil předsedu Pirátů Ivana Bartoše a šéfa ODS Petra Fialu, kteří se večerní předvolební debaty také účastní.

"Případné vyhlášení nouzového stavu je výsledkem neschopnosti současné vlády. Zemi absolutně nepřipravila na druhou vlnu. Nespustila chytrou karanténu, neposílila hygieny, nezajistila dostatečné testování a trasování. Občanům lhala a nesplnila úkoly. ODS zavedení nouzového stavu nepodpoří," uvedl na twitteru Fiala už odpoledne.

Ministr Hamáček na kritiku opozičních politiků odvětil, že je podle něj špatně hádat se o to, kdo zapálil dům, když hoří všechna patra. "Semafory měly smysl, když byly přírůstky v desítkách. Teď už budou všechna opatření plošná," avizoval.