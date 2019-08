Vládní krize okolo ministra kultury pokračuje. Co bude dál? Tři scénáře

Zeman, Babiš a Hamáček. To jsou tři hlavní postavy vládní krize kolem šéfa rezortu kultury, kdokoliv z nich může podle politologů překvapit.





Šmarda ministrem

Prezident Miloš Zeman označil Michala Šmardu za odborně nezpůsobilého a na jeho stranu se nyní přidal i premiér Andrej Babiš. Prezident ovšem nikdy neřekl, že Šmardu nejmenuje.

"Premiér by musel ustoupit, sice by se blamoval, shodil by se, ztrapnil před veřejností, ale ustoupil by, protože by chtěl klid ve vládě," zhodnotil politolog Jan Kubáček.

Politologové variantu jmenování Šmardy ministrem kultury nevylučují, šance je ale podle nich malá. "Nemůžu vyloučit, že pan prezident překvapí a změní svoje stanovisko," sdělil politolog Jan Herzmann.





Náhrada za Šmardu

Sám Šmarda tvrdí, že pokud se vedení sociálních demokratů rozhodne nominaci změnit, bude to prý respektovat. "Ať už se ta situace vyřeší jakkoliv, tak je potřeba, aby to bylo rychle, aby ten resort nebyl destabilizován," reagoval Šmarda.

V politických kuloárech zatím jméno možného náhradníka nekoluje. Přesto je podle politologů výměna nominanta ve hře. "Tady ta varianta je stále padesátiprocentní, je poměrně otevřená," myslí si Kubáček.

Pokud by pět ministrů za ČSSD podalo demisi, musí ji do sedmi dnů podat i zbytek kabinetu v čele s Andrejem Babišem. To je jedna z podmínek koaliční smlouvy. Jenže Antonín Staněk už ministrem není, sociálním demokratům tak zbývají čtyři a nemohou tedy takovou možnost uplatnit.





Rekonstrukce vlády

V případě odchodu ministrů sociální demokracie by mohl vzniknout menšinový kabinet hnutí ANO, který by hledal novou podporu ve sněmovně. "Dala by se opět zejména s SPD zobchodovat nějaká její významná programová priorita, aby potom SPD ten kabinet tolerovala," uvedl politolog Lukáš Novotný.

K toleranci případného menšinového kabinetu se už přihlásili komunisté, kteří vládu podporují i nyní. "Co se týče odchodu drtivé většiny ministrů ČSSD a to, že zůstane sociální demokrat Miroslav Toman ve vládě Andreje Babiše, je tak dvacetiprocentní," doplnil Kubáček.

Řešením vládní krize by mohlo být i vyslovení nedůvěry vládě v Poslanecké sněmovně. O to se opozice pokoušela už dvakrát, ovšem vždy neúspěšně.