Zákaz velkých akcí až do konce října! Německo omezení neuvolňuje

V Německu se nebudou smět pořádat velké akce až do konce října. Oznámila to kancléřka Angela Merkelová po jednání s premiéry spolkových zemí.

Merkelová ve svém prohlášení po schůzce apelovala na obyvatele, aby byli i nadále opatrní a dbali na dodržování rozestupů. S premiéry všech 16 spolkových zemí se pak dohodla na prodloužení zákazu velkých akcí až do konce října.

Až do podzimu se tak nemohou v Německu konat žádné větší kulturní a umělecké akce, ale ani folklórní festivaly nebo městské slavnosti. Zástupci některých spolkových zemí dokonce podle portálu Bild usilovali o prodloužení zákazu do konce roku.

Co přesně znamená "velká událost", si může každý region stanovit sám. Podle společného usnesení jde ale o akce, při kterých není zpětně možné vysledovat kontakty jednotlivých účastníků a dodržovat stanovené hygienické předpisy.

Děti by se do škol měly vrátit nejpozději po letních prázdninách, ale pouze za předpokladu, že nevypukne další vlna epidemie koronaviru.

I nadále budou muset lidé v Německu dodržovat 1,5metrové rozestupy i přísná hygienická opatření například ohledně ochrany dýchacích cest. Podle odborníků se nošení roušek v dopravních prostředcích a obchodech osvědčilo.

Naopak už by nemělo platit nařízení o zákazu shlukování na veřejnosti. Podle dokumentu se ale musí Němci stýkat s co nejmenší skupinou lidí. Bližší a delší kontakty by měli omezit na minimum a scházet se spíše venku než v uzavřených prostorech.

V Německu se od začátku pandemie nakazilo koronavirem přes 189 tisíc lidí. Necelých devět tisíc nemoci Covid-19 podlehlo, přes 173 tisícům se podařilo vyléčit. V současnosti země eviduje zhruba 6500 aktivních případů. Vyplývá to z údajů portálu worldometers.info.

