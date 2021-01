Zeman: Vládu sestaví vítězná strana. Mluvil i o rozvolnění a očkování

"Žádný podstatný chaos podle mého názoru neexistoval. Uvědomte si, že ve skutečnosti je toto obrovská logistická operace, se kterou nikdo nemá zkušenosti. Lze proto tolerovat ne chaos, ale drobné chyby, které při této operaci existují," okomentovala hlava státu v rozhovoru pro MF DNES spuštění registračního a rezervačního systému k očkování proti covidu-19 z minulého pátku.

Prezident promluvil i o problémech s dodávkami vakcín. "Chyba je na straně producentů vakcíny, konkrétně firmy Pfizer, která neočekávaně snížila dodávky svého produktu s poněkud bizarním argumentem, že je chce zvýšit. Na druhé straně, i když jsem občas kritikem Evropské unie, tak v tomto případě si myslím, že odvedla poctivou a záslužnou práci," myslí si prezident. EU kritizoval kvůli vakcínám nedávno premiér Andrej Babiš (ANO).

Zeman není přiznivcem většího rozvolňování zavedených opatření. "Vždy jsem byl spíše proti rozvolňování a zastáncem i tvrdých restriktivních opatření. Také víte, že jakmile se něco rozvolnilo, okamžitě vyletěla křivka počtu nakažených. A co je horšího, počtu mrtvých. No a teď, když můžeme čekat, že tak do půl roku skončí očkování, tak půl roku se dá vydržet," má jasno hlava státu.

Prezident také řekl, komu dá jako prvnímu šanci sestavit vládu po letošních podzimních parlamentních volbách. "Výhra ve volbách se měří počtem získaných mandátů. Dodal bych počtem získaných mandátů pro konkrétní politickou stranu. Nikoli pro koalici. Uvědomte si, že ty dvě koalice, které teď vznikly, jsou v podstatě hozením záchranného lana stranám, které by možná do parlamentu nepronikly. Tedy STAN, lidovci a TOP 09. Dokonce se domnívám, že by nebylo od věci, kdyby podobnou koalici uzavřelo i hnutí ANO se sociální demokracií," vyzval prezident aktuální vládní koalici k těsnější spolupráci.

Prezident Zeman se ve středu nechal naočkovat proti covidu-19. Více v reportáži TV Nova: