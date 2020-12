Zpřísňují se opatření: Hospody zavřou ve 20 hodin, venku zákaz alkoholu

Vláda v pondělí jednala o aktuální koronavirové situaci v Česku, která se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) zhoršuje. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) zatím nechce přechod systému PES do stupně 4, ale zpřísní některá opatření ze třetího stupně. Restaurace nebo hospody budou muset zavřít už ve 20 hodin. Kabinet Poslaneckou sněmovnu požádá o prodloužení nouzového stavu o 30 dní.

Česko zatím zůstane ve třetím stupni protiepidemického systému PES, i kdyby jeho skóre v úterý zůstalo nad číslem 60. Podle ministra zdravotnictví Blatného je země na pomezí třetího a čtvrtého stupně."Protiepidemický systém je zásadním, nikoliv však jediným zdrojem údajů pro naše rozhodování," prohlásil s tím, že se ale zpřísní některá opatření.

Lidé prý nařízení nedodržují a kvůli tomu začal růst počet nakažených. "Musíme přijmout opatření cílená na tu část populace, která se nechová příliš zodpovědně. Je potřeba udělat něco proto, aby nedodržování opatření bylo zmírněno. To, že došlo k zastavení poklesu a že se skóre zvýšilo, není zatím odrazem rozvolnění z minulého týdne," pokračoval Blatný.

PŘÍSNĚJŠÍ OPATŘENÍ PŘEHLEDNĚ:

- Otevírací doba hospod, restaurací a dalších stravovacích zařízení se od středy omezuje, zavřít musejí už ve 20 hodin

- Ve 20 hodin musí končit i provoz výdejních okének

- Vláda zakazuje také konzumaci alkoholu venku po celý den

- Pokračuje také zákaz konzumace jídla i pití na všech vánočních trzích, zdůraznil ministr zdravotnictví

- Blatný vyzval města ke zvýšení kapacity hromadné dopravy

Restaurace, hospody a další stravovací zařízení musejí od středy zavřít už ve 20 hodin. Dosud to bylo do 22 hodin, mnohé podniky ale omezení nedodržovaly. Vláda zároveň plošně zakazuje pití alkoholu na veřejnosti po celý den.

"Musím konstatovat, že došlo ke stagnaci, zastavil se další pokles. Počet nakažených dál neklesá," řekl Blatný s tím, že se do vyšších čísel promítlo porušování opatření ještě před rozvolněním minulý čtvrtek.

"Jedná se o odraz toho, že v posledních sedmi až deseti dnech jsme začali brát opatření ze stupně 4 na lehkou váhu. Například časté zneužívání okének pro výdej, přeplněné bary, konzumace alkoholu na veřejnosti," uvedl šéf resortu zdravotnictví.

Sportovci s testem ne starším než 48 hodin budou moct cvičit bez roušky. Blatný také upozornil, že Evropské středisko pro kontrolu nemocí (ECDC) postavilo antigenní testy na úroveň PCR testů. "Tuto novou metodiku budeme muset zhodnotit a pravděpodobně dojde k nějakým úpravám v rizikových indexech. Dochází k zásadní změně strategie. Díky tomu, že se rozjíždí plošné testování, budeme muset toto nové hodnocení řízení epidemie nějak zohlednit," řekl.

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) a ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) vyzvali, aby Češi zavedená opatření nadále poctivě dodržovali. Blatný zopakoval, že očkování na covid-19 bude dobrovolné a bezplatné. "Když se rozhodne, že se nenechá vakcinovat, nebude to zohledněno v tom, jak se s ním bude zacházet," ubezpečil.

Vláda se v pondělí také shodla na prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dní, o které požádá Poslaneckou sněmovnu. Zatím má trvat do 12. prosince, v případě souhlasu dolní komory by pokračoval až do 11. ledna. Řada poslanců už ale předeslala, že tento návrh nepodpoří.

Kabinet nerozhodl o obnovení provozu lyžařských středisek, podle Blatného tomu neodpovídá epidemická situace. Kromě koronaviru měla vláda na programu také například energetický zákon, systematizaci služebních či pracovních míst či Akční plán boje proti korupci na roky 2021 a 2022.