Babiš: ČR zvládne masivní očkování. Rezignaci ministra Blatného odmítá

Česko i Evropa řeší nedostatek vakcín poté, co farmaceutické společnosti oznámily snížení dodávek oproti původnímu plánu. Na otázky týkající se očkování odpovídal v exkluzivním rozhovoru v pořadu Střepiny premiér Andrej Babiš (ANO).

Farmaceutické společnosti AstraZeneca a Pfizer oznámily snížení dodávek oproti tomu, co původně slibovaly. Podle premiéra Andreje Babiše není jejich přístup v žádném případě korektní. "Evropská unie nakupuje společně pro všechny členské státy a nakoupila téměř 2,4 miliardy vakcín. Zaplatila všem výrobcům dopředu tři miliardy euro. Přístup AstraZenecy není vůbec korektní. Přednostně dodávala mimo Evropu," vysvětlil premiér.

Česko aktuálně podle Babiše vkládá naděje do vakcíny od společnosti Novavax, která má výrobnu kousek od Prahy. "Novavax má bohužel také zpoždění, takže děláme všechno proto, abychom vakcínu dostali. Je pravda, že Evropa toho dostala méně a ti výrobci preferují mimoevropské země, což je samozřejmě nekorektní a chybné," řekl Babiš.

Německo aktuálně chce, aby v Evropě vznikla výroba, která bude nezávislá na farmaceutických firmách. Aktuálně očkuje ve velkém například Velká Británie, která schvalovala vakcíny rychleji než ostatní země. Podle premiéra je zájem o to, aby státy Evropské unie měly vlastní výrobu vakcíny.

Andrej Babiš se ve Střepinách vyjádřil také k chodu ministerstva zdravotnictví, které bývá v posledních týdnech často kritizováno. Odmítl taky, že by měl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ve své funkci skončit.

"To jsou samozřejmě spekulace,“ odpověděl premiér. Následně však dodal, že ministerstvo zdravotnictví je personálně poddimenzované. "Každý ministr tam dělal změny, teď třeba ministr Blatný. Je potřeba, aby tam byl větší tým, protože celý ten problém je v kompetenci pár lidí,“ dodal Babiš.

Podle premiéra bude však Česko připraveno k masivnímu očkování, přičemž rizikové skupiny by podle něj mohly být naočkovány na přelomu července a srpna "Já si myslím, že to zvládneme. Musíme však na to masivní očkování připravit úplně jiné struktury očkovacích míst,“ vysvětlil Andrej Babiš.



