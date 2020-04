Česko hlásí 6303 nakažených. USA řeší, zda virus nepochází z laboratoře

Chovatel v roukch, to bude za as cenn dokument, kal jsem si, kdy jsem exponoval tuhle fotografii. Jednou se na to budeme dvat jako na nco neuvitelnho.

Pak m napadlo, jestli se jako na nco neuvitelnho nebudeme dvat sp na snmky bez rouek.@zoo_praha pic.twitter.com/bGlekAxbMa