Chystáte se na dovolenou do Řecka či Tunisu? Na tohle se připravte!

Cestování v rámci Evropské unie je už téměř zpět v normálu, v případě zemí mimo EU ale může nastat problém. Zatímco do Bulharska či Řecka je možné přicestovat poměrně pohodlně, opatření v Turecku či severoafrickém Tunisku a Egyptě jsou často velmi přísná.

Bulharsko

Češi smí do země bez omezení. Povinná není ani karanténa hned po příjezdu, ani předložení negativního testu na Covid-19. Ovšem jen pokud do země vstupujete z rumunské strany. V případě turecké či makedonské jsou opatření přísnější.

To platí i pro turisty, kteří do Bulharska míří přes Srbsko. Ti negativní test předložit musí. Nesmí být starší než 72 hodin, případně poputují do 14denní karantény. V takovém případě mohou turisté vstoupit do země jen tehdy, když ji zase rychle mohou opustit, jinak musí do karantény.

"Pro určení země, z níž osoba přijíždí, je podstatné, kde jeho cesta byla zahájena, nikoli přes který stát tranzitoval, nebo kde krátkodobě pobýval. Při vstupu na území Bulharska mohou hraniční orgány požádat o vyplnění prohlášení," informuje ministerstvo zahraničních věcí (MZV) na svém webu.

Roušky se nosí ve všech uzavřených veřejných prostorách, kromě stravovacích zařízení, náleven a nosit je nemusí ani sportovci. Toto nařízení platí do 31. 7. 2020. V otevřených prostorách roušky povinné nejsou, tamní úřady je ale doporučují.

Samozřejmostí je používání dezinfekce a dodržování hygieny. Povinné jsou také minimálně 1,5metrové rozestupy. Roušky jsou povinné i ve veřejné dopravě, hotely je nevyžadují. Jídlo v nich bývá podáváno formou švédských stolů a hosté se obsluhují sami. K tomu se doporučuje používat rukavice. Samotné hotely pečlivě dezinfikují okolí bazénů i lehátka.

"Přiletěl jsem s CK Aqua Paradise. Na letišti vám změří teplotu a odevzdáte vyplněný formulář, který vám dají v letadle. Vše probíhá velmi rychle. Na letišti rouška, při vstupu do hotelu rouška a měření teploty. Po převzetí karty od pokoje už celou dobu bez roušky," popsal jeden z turistů na portále Orbion . Do Bulharska se vypravil 4. července.

Jaká pravidla platí v ostatních oblíbených dovolenkových destinacích, zjistíte na další straně.