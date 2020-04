ČR má 7352 nakažených. Klesá počet nových případů, přibývá uzdravených

Varování WHO

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) neexistuje zatím jediný důkaz, který by nasvědčoval tomu, že si lidé, kteří prodělali koronavirus, vytvořili protilátky a nemohou se tak nakazit znovu. Pokud uzdravení lidé zanedbají prevenci s tím, že už se nemohou nakazit, může to vést k nárůstu případů. Některé vlády zvažují o tom, že lidem, kteří se uzdravili, udělí jakési certifikáty - tedy povolení cestovat nebo se vrátit do práce. WHO je však varuje, aby to nedělaly.