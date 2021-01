Děti do škol, otevřené skiareály. Vláda bude řešit změny v systému PES

Vláda Andreje Babiše (ANO) se v pondělí odpoledne sejde k pravidelnému jednání. Řešit by mohla novou verzi protiepidemického systému PES, na programu má ale i řadu věcí, které se koronaviru netýkají. Tisková konference po jednání vlády je naplánovaná na 16:00. Sledovat ji můžete živě v tomto článku.

Vláda se sejde ve 14 hodin a bude se zabývat aktuální situací s šířením nemoci covid-19 v České republice. Kabinet by měl řešit například novou verzi protiepidemického systému. Schvalovat ji ale zřejmě nebude, nejprve by ji totiž měla projednat vládní rada pro zdravotní rizika. Ta se sejde v úterý.

V posledních dnech se nejvíce hovoří o návratu deváťáků a maturantů do škol. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) je reálné, že by se do lavic vrátili v únoru.

Ministr připustil i spuštění lyžařských vleků. "Lyžařská centra otevřou tak brzo, jak to jen půjde. Musí to ale dovolit epidemiologická situace. Jestli chcete slyšet nějaké datum, tak to může být na přelomu ledna a února," uvedl Blatný.

Na programu má vláda i věci, které se koronaviru netýkají, například návrh zákona o ochraně oznamovatelů protiprávní činnosti. Dalším bodem jednání je novela veterinárního zákona, která by měla zavést centrální registr psů.

Vláda bude řešit také návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí.

Tisková konference po jednání vlády je naplánovaná na 16:00. Sledovat ji můžete živě v tomto článku.