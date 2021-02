Ostuda v cizině! "Fake news z Prahy," píšou Němci o českém boji s koronou

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) odmítá požádat Německo o pomoc s přeplněnou nemocnicí v Chebu. Jeho náměstek prohlásil, že lůžka tam ve skutečnosti zabírají Němci. Mluvčí nemocnice to okamžitě popřel, německá média teď píšou o "fake news z Prahy". Za účelovou lež označil výrok náměstka Vladimíra Černého také starosta Chebu Antonín Jalovec. Žádostí o pomoc by vláda přiznala svoje selhání, řekl TN.cz.

Náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý nedělním tvrzením o chebské nemocnici zadělal na mezinárodní skandál. "V chebské nemocnici leží relativně velký počet německých občanů, kteří by měli být odesláni do Německa, a to se neděje," prohlásil v České televizi.

Mluvčí nemocnice Vladislav Podracký to obratem popřel s tím, že tam neleží jediný pacient s covidem-19 z Německa. Na jiných oddělení němečtí občané jsou, na kapacitu jednotky intenzivní péče ale jejich hospitalizace nemá žádný vliv. Všimla si toho i německá média. Deník Die Welt napsal, že se z Prahy šíří fake news. "Němci mají zabírat místa v nemocnici, ta to ale popírá," stojí v článku.

Koronaviroví pacienti se musejí z Chebu i jiných nemocnic v Karlovarském kraji převážet do jiných regionů. Přestože město leží v těsné blízkosti hranic s Německem, ministr zdravotnictví Jan Blatný sousední zemi o pomoc požádat nechce. Černý v té souvislosti ještě dodal, že by německá strana mohla přijmout pouze deset Čechů s covidem-19, nesměli by ale mít britskou mutaci.

Za lži označil jeho výroky i chebský starosta Antonín Jalovec. "Náměstek ministra zdravotnictví účelově lže, že lůžka v Chebu zabírají němečtí pacienti, že v Německu je jen pár volných lůžek a neschopný management si neumí vykomunikovat převozy do zbytku republiky," napsal na facebooku.

Ani jedno volné intenzivní lůžko

Jalovec nechce propadat panice, vývoj v celém Karlovarském kraji je ale podle něj zdrcující. "Ke včerejšímu odpoledni nebylo v celém kraji ani jedno volné lúžko na ARO či JIP. Každý den se z kraje převáží 10 až 20 pacientů, uvolněná lůžka jsou během několika hodin znovu zaplněna. Ministrem přislíbení tři internisté stále ještě nedorazili," shrnul.

Za čtvrtek se v Karlovarském kraji potvrdilo téměř 750 nových případů. Německý tisk uvedl, že nemocnice v Chebu je na hraně svých možností. "Z řady výroků ministra i jeho náměstka vyplývá, že by žádost o pomoc ze SRN byla přiznáním chyb a selhání jejich vlády. Tomu chtějí za každou cenu zabránit, i za cenu šížení lží o tom, jak je v chebské nemocnici významná část lůžek obsazena Němci," řekl Jalovec pro TN.cz.

"Mojí manželce volá plačící kamarádka, že jejího příbuzného s dýchacími obtížemi a oboustranným zápalem plic v nemocnici nehospitalizovali, protože se musí postarat o vážnější případy. Opravdu je to vládě jedno, že jde o životy? Opravdu bude dál lakovat rakve na růžovo? Fakt nevím, co ještě udělat víc, jak hlasitěji ještě křičet," uzavřel Jalovec.

Zeptali jsme se ministerstva zahraničí, zda bude diplomatickými cestami na obvinění české vlády ze šíření fake news reagovat. Odpověď zatím neposlalo.

