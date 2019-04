Konec čekání na poště? Startuje nová doručovací služba!

Celý postup bude poměrně jednoduchý. Zákazník si do mobilu stáhne aplikaci Zásilkovna a zadá registrační údaje, kterými budou jméno, telefon a e-mail. Stačí to jen jednou, při každém dalším přihlášení si aplikace bude údaje už pamatovat. Služba doručení mezi zákazníky se nazývá Mezi námi.

Při samotném odesílání zásilky vyplní zákazník údaje o odesílateli, vybere cílové výdejní místo, zvolí případné další služby (například dobírku) a zaplatí platební kartou online. Pak už stačí jen zásilku zabalit, donést na jakékoliv podací místo a obsluze sdělit identifikační údaje.

Obsluha následně vytiskne příslušný štítek, nalepí ho na balíček a od zákazníka ho převezme. "Na samotném podacím místě stráví zákazník pár desítek vteřin, vše ostatní dělá z pohodlí domova. Žádné dlouhé čekání ve frontách, žádné vypisování zbytečně dlouhých papírových formulářů," uvedl výkonný ředitel Ondřej Žák.

Doručovací doba bude podle Žáka průměrně jeden až dva dny. V první vlně, od středy 24. dubna, bude možné posílat zásilky na výdejní místa, kterých je po republice více než 1800. V druhé vlně plánuje Zásilkovna doručovat balíky a další zásilky až do domu.

Cena začíná na 65 korunách do maximálního rozměru 50 cm u nejdelší strany, přičemž hmotnost nesmí přesáhnout čtyři kila a součet délky, šířky a výšky nesmí být větší než 120 cm. Nadměrné zásilky, které mají maximální rozměr do 120 cm a váhu do deseti kilo, budou stát od 91 korun. Ty ještě větší od 250 korun.

Každá zásilka bude mít automaticky hodnotu 300 korun, ale zákazník si může zvolit vyšší hodnotu - za každou stovku zaplatí 50 haléřů navíc. Pokud budete chtít poslat zásilku na dobírku, dáte ještě o 19 korun více.

"Uvedením ceny zásilky se zákazníkovi usnadní proces případné reklamace, při ztrátě zásilky mu Zásilkovna totiž jednoduše vyplatí udanou hodnotu bez toho, aniž by musel předložit doklady o pořizovací ceně zboží a další dokumenty," uvedl mluvčí Zásilkovny Kamil Chalupa.

Kromě České pošty získají ve středu přímou konkurenci také doručovatelské firmy PPL, DPD, GLS nebo Geis. Doručení nejmenší zásilky na pobočku České pošty v současnosti stojí 109 korun, přímo k adresátovi 129 korun.