Ministři se předhánějí, kdo dřív vstává. Havlíček překonal i premiéra

"Není to o tom, že kdo dřív vstává, ten je nejlepší ministr. Shodou okolností pan Havlíček brzo vstává a je i dobrý ministr. Možná nejpracovitější ministr, pokud vím, i ostatní pracují, paní Schillerová pracuje," vyjádřil se Andrej Babiš.

V kolik ráno vstávají, by si adepti na ministry měli začít psát do životopisu. Ukazuje se, že jde o důležitou informaci. Že ministr průmyslu, obchodu a dopravy vstává dřív než premiér, který je svou brzkou aktivitou pověstný, na Babiše evidentně zapůsobilo. Sám vstává ve tři čtvrtě na pět.

"My se trošku hecujeme v tomhletom," připustil Havlíček. Že by mezi pracovitostí a brzkým vstáváním mohla existovat přímá úměra, řadu lidí překvapilo. A téma se záhy stalo terčem lidové tvořivosti.

Lidé přemítají, zda ministr průmyslu, obchodu a dopravy vstává tak brzy, aby nemusel do práce vlakem, nebo jestli odteď ministr zdravotnictví nezačne vstávat už po druhé hodině ráno, aby nemusel rezignovat.

Po nehodách na železnici dokonce vznikla recesistická skupina, která vyzývá, aby lidé v zájmu blaha naší země Karla Havlíčka budili ještě o dvě hodiny dřív. "Přátelé, naše země nevzkvétá. Je to tím, že po druhé hodině ranní si ministr Havlíček ještě klidně pospává," psali recesisté na facebooku.

A našlo se několik takových, kteří to v úterý ve čtvrt na tři ráno opravdu udělali. "Nezapnul jsem si tiché vyzvánění, takže mi někdo zazvonil na mobilu, ale když jsem se s nimi bavil, byli fajn. Říkali, ježiš, my jsme ani netušili, my to brali jako hec, běžte spát," přiznal Havlíček.

Většina ministrů má budíčka nataženého na čas před sedmou – a to i přes to, že prezident Miloš Zeman před časem vládní ranní ptáčata kritizoval. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) například vstává kolem šesté.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) pohodlí postele opouští v pět. Epidemiolog Roman Prymula přiznal, že si zničil spánkový rytmus. Spí prý jen čtyři hodiny a není tak ani sova, ani ranní ptáče.

"Mně rychlé vstávání nedělá dobře a za jeden ze svých největších úspěchů v rámci vlády považuji, že jsem přesvědčil pana premiéra, aby vlády nebyly v šest ráno," řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Předseda ODS Petr Fiala na twitter napsal: "Andrej Babiš brání práci ministra Havlíčka tím, že vstává ve čtvrt na pět. To bylo pořád řečí o vládě odborníků a ona je to vlastně soutěž, kdo je dřív vzhůru."

"Nevím, odkdy se kvalita politiky začala měřit tím, kdo dřív vstává. To o ničem nevypovídá. Tento závod mi přijde poněkud přihlouplý, zejména, když se dva členové vlády trumfují v médiích, kdo dříve," prohlásil šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Kdo měl z Babišových ministrů s brzkým vstáváním velký problém, je bývalý ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). Ten prý dokonce vyhrožoval, že na protest bude na jednání vlády chodit oblečený v pyžamu.