Na jak dlouho se prodlouží nouzový stav? Opozice chce 14 dní, vláda déle

Stav nouze, který vyhlásila vláda před 17 dny, platí do 12. dubna. Už teď je jasné, že bude delší. Premiér Andrej Babiš (ANO) poprvé mluvil o prodloužení stavu nouze před dvěma dny.

Podporuje ho i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch či ministr vnitra Jan Hamáček. Hlavním argumentem je, že nárůst počtu pozitivních případů nezpomaluje. "Vstupujeme nyní do kritické fáze epidemie nemoci Covid-19," sdělil Vojtěch (za ANO).

"Nemáme jinou alternativu než požádat Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu, a to na dobu 30 dní. Pokud by skončil, znamenalo by to obrovské komplikace při zajišťování ochranných pomůcek pro naše obyvatelstvo a pro pracující v první linii a to si teď nemůžeme dovolit," uvedl Hamáček (ČSSD).

Nouzový stav dává vládě volnou ruku k provádění rychlých opatření i bez zadávání veřejných zakázek. Jenže kabinet tentokrát potřebuje souhlas Sněmovny. "Pokud odborníci mají za to, že to je nezbytné, tak jsem pro," prohlásil předseda SPD Tomio Okamura.

Část opozice ale nechce vládě nechávat tak velké pravomoci na příliš dlouho. "Jsme připraveni se sejít k rozhodování v kratším intervalu. Bylo by na místě prodlužovat nouzový stav maximálně o 14 dní," myslí si místopředseda ODS Martin Kupka.

"Klidně se znovu sejdeme, znovu ho prodloužíme. Ale nechce se nám dávat vládě tak dlouhý bianco šek. Na co potřebujete stav nouze v jednotlivých resortech? To není jasné. To chceme slyšet. Chceme znát cíle," souhlasí předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Jedním z opatření, které se bude na vládě probírat, je i návrh ministra zahraničí, aby se karanténní opatření týkala i těch, kteří se budou do Česka vracet odkudkoli.