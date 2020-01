Na slavnostní oběd Babiše a Zemana dorazí i jejich děti. Co je na menu?

Sváteční tabule se poprvé za celou historii rozšíří o další místa. Do Lán pojedou i dvě nejmladší děti premiéra Babiše - 19letá dcera Vivien a 15letý syn Frederik.

Po boku prezidenta Miloše Zemana a jeho manželky se zase u stolu objeví jejich 26letá dcera Kateřina. Ta se před nedávnem vrátila ze zahraničí. Rodina prezidenta Miloše Zemana přivítá Babišovy už tuto neděli ve 14 hodin na zámku v Lánech.

"Dosud jsme to chápali jako politickou událost a politický oběd, v tomto okamžiku to vypadá, jako by se jednalo o společenskou záležitost, není to obvyklé," zhodnotil odborník na etiketu Daniel Šmíd.

V Lánech se tak sejdou čtyři ženy. Podle odborníků můžeme očekávat přehlídku těch nejvybranějších outfitů. Jako modní guru je známá především Monika Babišová, která loni do Lán dorazila upravená do posledního detailu. Oblečení a doplňky ladila do krémové barvy.

Babišovi ani Zemanovi ale nebudou outfit vybírat jen podle svého vkusu. "Lidé na této pozici potřebují za sebou tým, který se stará o celou tu image," vysvětlila stylistka Lenka Zelenohorská.

Zámecká kuchyně se už chystá a pro hosty připravuje vybrané pochoutky. Podávána bude paštika z kachních jater na portském víně a lánské pečivo, jako hlavní jídlo candát pečený na másle se zámeckými brambůrky. Jako dezert bude servírován citronový a malinový sorbet s jahodami.

Změny ohledně novoročního oběda podle odborníků nejsou ničím neobvyklým. Například premiér Nečas v roce 2013 do Lán kvůli závažným rodinným problémům vůbec nedorazil.