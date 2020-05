O prodloužení nouzového stavu vláda žádat nebude. Informoval Babiš

Podle premiéra Andreje Babiše nebude vláda žádat Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu, který platí do 17. května. Babiš to řekl v exkluzivním rozhovoru ve speciálu Televizních novin. Zároveň uvedl, že letní tábory by se mohly konat už od července.

- V České republice evidují hygienici celkem 7781 případů nákazy koronavirem. Zemřelo 248 pacientů, z nemoci se vyléčilo 3587 nakažených

- Ministr školství Robert Plaga (ANO) spolu s dalšími ministry a odborníky vypracoval manuál pro základní a střední školy a školky. Jak bude výuka probíhat, se dočtete zde

- Podle premiéra Babiše nebude vláda žádat o prodloužení nouzového stavu

- Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček by chtěl od července otevřít hranice do zemí, které sousedí s Českem

Premiér Andrej Babiš ve speciálu Televizních novin uvedl, že musíme být velmi opatrní v rozvolňování bezpečnostních opatření. O dalším urychlení však zatím na vládě nehovoří. Zároveň potvrdil, že kabinet podle něj o prodloužení nouzového stavu žádat nebude.

On-line reportáž ON-LINE REPORTÁŽ: Šíření Covid-19 Bilance ve světě Celosvětově se koronavirem nakazilo již více než 3,5 milionu pacientů. Zemřelo přes 248 infikovaných, z nemoci se vyléčilo více než 1,1 milionu lidí. Koronavirus v Japonsku V Japonsku bylo v neděli potvrzeno dalších 218 případů nákazy Covid-19. Celkem je v zemi více než 15 tisíc infikovaných. "Podle japonského ministerstva zdravotnictví v neděli zemřelo 18 lidí, počet obětí tak stoupl na celkových 523," píše CNN. Spojené státy V USA podle Univerzity Johnse Hopkinse evidovaly úřady v neděli večer 67 682 úmrtí. Během 24 hodin přibylo podle CNN 1313 úmrtí. Celkem je v zemi více než 1,1 milionu potvrzených případů nákazy.

Hovořil také o návratu dětí do škol. "Vše je dobrovolné. Rodiče mohou a nemusí poslat děti do školy. Učitelé nemusí učit, pokud jsou v rizikové skupině,“ informoval premiér.

Řeší se také letní tábory pro děti. Babiš by byl rád, kdyby děti mohly na tábory už v červenci. Podle některých epidemiologů by byl vhodnější až srpen. "Je to na debatě, musíme najít kompromis. Nechci nic slibovat, ale do konce května doufám, že rozhodnutí padne,“ dodal.



Na celý rozhovor s premiérem Andrejem Babišem ve speciálu Televizních novin se můžete podívat zde:



Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga v sobotních Televizních novinách uvedl, že avizovaný manuál pro provoz škol a školek už je ředitelům k dispozici. Podle ministra jsou pravidla přehledná a v praxi proveditelná. Zároveň zdůraznil, že školní docházka je v tuto chvíli v kompetenci rodičů a účast na prezenční výuce je dobrovolná.



Celosvětově se koronavirem nakazilo téměř 3,5 milionu lidí. Uzdravilo se více než 1,2 milionu nakažených, zemřelo více než 248 tisíc infikovaných pacientů.

Počet nakažených přesáhl ve světě 3,5 milionu. Více se dozvíte v následující reportáži: