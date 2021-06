ON-LINE: Jižní Moravou se prohnalo tornádo. Zanechalo po sobě mrtvé

Slunečné ráno odhaluje neuvěřitelnou tragédii, která se ve čtvrtek večer stala na jihu Moravy. Některé obce byly téměř kompletně zničeny.

Reportér TV Nova Petr Zapletal je v obci Moravská Nová Ves, kterou tornádo extrémně poničilo. Příběhy lidí z místa jsou velmi smutné, například jeden ze zničených domů si majitelé koupili teprve před dvěma měsíci. Na místě jsou problémy s elektřinou i mobilním signálem Situace na jihu Moravy je stále vážná. Problémy jsou především s dodávkou elekřiny a se špatným mobilním signálem. Na místě jsou stále stovky hasičů a policistů. Zasahuje také armáda. Sbírku vyhlásil i Český červený kříž Sbírku na pomoc postiženým oblastem vyhlásil také Český červený kříž. Číslo účtu je 333999/2700, variabilní symbol 2101.

Nejvíce zasažené jsou obce Moravská Nová Ves, Lužice, Mikulčice a Hrušky. Tornádo po sobě zanechalo obrovskou spoušť. Půlka Hrušek na Břeclavsku je srovnána se zemí. Vzduchem létaly stromy i automobily, které se tříštily o domy. Hasičům pomáhali i kolegové z ciziny. V postižených oblastech zasahovali záchranné složky z Rakouska i ze Slovenska. Pomoc vyrazila i z Prahy.

Kvůli řádění tornáda zemřeli minimálně tři lidé. Ve Snídani s Novou to potvrdila mluvčí záchranné služby Jihomoravského kraje Michaela Bothová. "Ošetřili jsme 63 pacientů, ovšem je k tomu potřeba přičíst i pacienty, které jsme po ošetření ponechali na místě. To znamená, že 63 lidí bylo ošetřených a transportovaných do zdravotnických zařízení. Další lidé vyhledali péči sami v nemocnici," popsala mluvčí. Deset pacientů bylo podle ní zraněno těžce, 7 středně těžce, 43 lehce a tři lidé zemřeli.

Poslechněte si, jak situaci na místě popsala mluvčí záchranky:

Mezi lidmi se také okamžitě zvedla vlna solidarity. Začaly vznikat výzvy a sbírky na pomoc zasaženým obcím. Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL) sdílel výzvu diecézní charity Brno, která vyhlašuje sbírku na pomoc lidem zasažených přírodními katastrofami na Hodonínsku a Břeclavsku. Číslo účtu je 4211325188/6800, variabilní symbol 2002. Přispět je také možné zasláním DMS ve tvaru DMS DCHB 30, 60, 90 na číslo 87 777.

Do oblasti už ve čtvrtek dorazil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO). Český premiér Andrej Babiš (ANO) chce dorazit v pátek odpoledne. Kvůli počasí totiž uvízl v Bruselu.