Počet nových případů přestal klesat, opět stoupl. ČR má 7273 nakažených

Hlavní události

- Česko doposud eviduje 7273 případů nákazy koronavirem, z čehož 214 pacientů zemřelo a 2371 se uzdravilo

- Během pátku přibylo 86 nakažených, čísla tak od pondělí přestala klesat a znovu stoupla. Jedná se však o druhý nejnižší denní nárůst od poloviny března

- Na konci článku najdete aktualizovanou mapu s počtem nakažených v krajích České republiky



- Velikonoce neměly negativní vliv na vývoj epidemie v ČR, jak se předpovídalo, vláda se proto rozhodla zrychlit plán uvolňování opatření

- Lidé se už mohou sdružovat ve skupinách do 10 osob, obchody by se podle vicepremiéra Havlíčka mohly otevřít už 11. května

- Češi budou moct od pondělí vycestovat, kam se jim zlíbí, podle vicepremiéra Hamáčka si však musí všechno zařídit sami. Podmínkou pro návrat je navíc negativní test na Covid-19

- Ve světě se koronavirem nakazilo 2,8 milionu lidí. Pandemie si vyžádala již téměř 200 tisíc životů

Černé scénáře se v Česku nenaplnily - situace se po Velikonocích vyvíjí dobře. Po celý týden klesal počet nově nakažených, pouze páteční čísla ukázala opětovný nárůst. Přestože to opět stouplo, jednalo se o druhý nejnižší denní nárůst v tomto týdnu. Nejlepší byla situace ve čtvrtek, kdy přibylo pouze 55 nových případů - nejméně od poloviny března.

On-line reportáž ON-LINE REPORTÁŽ: Koronavirová krize Pomoc od USA Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa pošlou plicní ventilátory do Salvadoru, Ekvádoru a Indonésie. "Právě jsem mluvil s mým přítelem, indonéským prezidentem. Žádal o ventilátory, které jim poskytneme. Skvělá spolupráce mezi námi," pochvaloval si na twitteru. Spojené státy obviňují Čínu z kybernetických útoků Spojené státy čelí nárůstu kybernetických útoků na vládní agentury, výzkumné laboratoře, farmaceutické společnosti či zdravotnická zařízení. Podle úředníků za nimi stojí Rusko a Čína. Ministerstvo spravedlnosti prohlásilo, že je vážně znepokojené útoky čínských hackerů, kteří se zaměřují na americké nemocnice a laboratoře, aby vykradli výzkum související s koronavirem. "V současné době neexistuje nic cennějšího, než vývoj vakcíny proti Covid-19," uvedl šéf oddělení národní bezpečnosti ministerstva spravedlnosti. Kritická situace v New Yorku Podle jedné studie zemřeli v New Yorku téměř všichni pacienti s Covid-19, které bylo potřeba napojit na umělé plicní ventilátory, které jim pomáhaly dýchat. Život zachránily pouze 12 % pacientům, 88 % jich zemřelo.

Vzhledem ke slibnému vývoji se vláda rozhodla zrychlit rozvolňování opatření. V pátek přestal platit zákaz omezení volného pohybu osob. Počet lidí, kteří se venku mohou shlukovat, se zvýšil na deset. Lidé mohou od pondělí vycestovat za hranice, platí však, že se musí při návratu prokázat negativním testem na Covid-19.

Přestože se situace v Česku zlepšila, vláda se v pátek shodla na tom, že chce prodloužit nouzový stav do 25. května, což je zároveň termín pro poslední vlnu rozvolňování opatření. Svou žádost předloží ke schválení Poslanecké sněmovně.

"Nechceme, abychom museli rušit veškerá opatření k 1. květnu. Hrozilo by obrovské riziko masivního nárůstu počtu pacientů s nemocí covid-19. Na tom je shoda s odborníky. Proto je jedinou cestou prodloužení nouzového stavu do 25. května,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Koronavirus ve světě

Celkem se ve světě koronavirem nakazilo 2,8 milionu lidí. Nemoc si vyžádala už téměř 200 tisíc životů. Nejvíc postiženou zemí jsou s velkým náskokem Spojené státy, které evidují přes 920 tisíc nakažených a více než 50 tisíc mrtvých.

V Evropě se vývoj razantně zlepšil. Státy uvolňují svá opatření a pomalu se vrací zpět do normálního života. Ne všude však mají vyhráno. Očekává se, že Německo teprve čeká to nejhorší.

Celý svět usilovně pracuje na vývoji vakcíny. Ve srovnání s ostatními vakcínami je tento proces daleko rychlejší, protože je na výzkumné ústavy kladen obrovský tlak. Podle amerických výzkumníků by mohla být připravena již za 12 až 18 měsíců. Zdá se to sice jako dlouhá doba, vývoj vakcíny je však obvykle záležitostí let až desetiletí. "Existují infekční choroby, proti kterým stále po desítkách a desítkách let nemáme vakcíny, jako ja například HIV nebo žloutenka typu C," řekl pro CNN vědec Amesh Adalja z Univerzity Johnse Hopkinse.

Spojené státy kvůli vývoji vakcíny dokonce obvinily Čínu z kybernetických útoků. Těch v zemi poslední dobou výrazně přibylo - napadány jsou vládní agentury, výzkumné laboratoře, zdravotnická zařízení, farmaceutické společnosti. Podle amerického ministerstva spravedlnosti se čínští hackeři snaží dostat k americkému výzkumu koronavirové infekce. V současné době totiž podle šéfa národní bezpečnosti Johna Demerse není nic cennějšího, než vývoj vakcíny.

Mapa nakažených v krajích ČR

Plošné testování na koronavirus je rychlejší, než epidemiologové předpokládali. Více informací se dozvíte v reportáži TV Nova: