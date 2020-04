Počet nakažených v Česku stále roste. V pátek jich přibylo 332, jedná se o nejvyšší týdenní nárůst

V České republice stále roste počet nakažených pacientů, těch je 4190. 53 nemocných zemřelo a 72 infikovaných se uzdravilo. Podle Ústředního krizového štábu by měl být nouzový stav prodloužený o 30 dní, prodloužení do konce dubna je málo.

Hlavní události

- V Česku se potvrdilo 4190 případů nákazy, onemocnění podlehlo 53 lidí, 72 pacientů se vyléčilo

- Nouzový stav bude zřejmě prodloužen do konce dubna, ochranná opatření by mohla skončit už dříve

- Ústřední krizový štáb trvá na tom, aby se nouzový stav prodloužil o 30 dní

- Ministerstvo financí zmírnilo podmínky podpory OSVČ, nově by na ni měli dosáhnout všichni

- Celosvětově se koronavirus potvrdil u více než milionu lidí, více než 59 tisíc nemocných zemřelo

Nouzový stav, který byl v Česku vyhlášený kvůli šíření koronaviru, bude zřejmě prodloužen. Ústřední krizový štáb se původně dohodl na prodloužení o 30 dnů, nakonec bude zřejmě prodloužen do konce dubna.

On-line reportáž Zákeřný koronavirus V Česku bylo v pátek 4190 nakažených pacientů s koronavirem. Od čtvrtku tak přibylo 332 případů, což je nejvyšší nárůst za poslední týden. Koronavirem se mohou nakazit také vaši domácí mazlíčci. Více se dozvíte v článku na TN.cz. V pátek oznámilo Japonsko 314 nových případů nákazy koronavirem. Zároveň přibylo šest mrtvých. Celkem je v zemi 3632 potvrzených případů, zemřelo 80 pacientů.

Podle šéfa Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka (ČSSD) by však měl být nouzový stav prodloužený o 30 dní. Poslanci jsou ale ochotní přistoupit na návrh prodloužení do konce dubna. Podle něj to stačit nebude.

Ve světě se koronavirem nakazilo už přes milion lidí. Nejvíce nakažených je ve Spojených státech amerických, kde výsledky testů potvrdily nemoc přibližně u čtvrt milionu lidí. V Evropě je nejhorší situace v Itálii a Španělsku. V každé zemi se nakazilo necelých 120 tisíc lidí.

