POZOR! Vakcína před koronavirem neochrání, chytit ho můžete i po očkování

V Česku se pomalu rozjíždí očkování a vakcínu už dostaly desítky tisíc lidí. Spousta Čechů ale neví, že jim očkování nezajistí imunitu před nákazou koronavirem. I po naočkování totiž existuje šance, že virus můžou chytit a nakazit jiné lidi. Přiznal to i ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), který tuto variantu původně vyloučil.

Odborníci varují před nebezpečným mýtem, který mezi lidmi koluje. Spousta lidí si myslí, že po naočkování jsou imunní a virus chytit nemůžou.



Vakcína proti nemoci covid-19 ale nezabraňuje tomu, aby se lidé nakazili. Pouze ochrání člověka před tím, aby u něj vypukla těžká forma nemoci covid-19. "Lze se domnívat, že většině očkovaných zajistí očkování bezpříznakový průběh infekce, která se nerozšíří po celém těle a nebudou se plnit nemocnice pacienty s COVID-19," uvedl molekulární biolog Omar Šerý.



Očkování tak výrazně pomůže lidem, kteří ho dostanou. Nepomůže ale lidem v jejich okolí. Nebezpečí spočívá ve skutečnosti, že i očkovaní jedinci můžou mít virus v sobě a roznášet ho mezi své příbuzné a známé.



Ministerstvo zdravotnictví a hlavní hygienička Jarmila Rážová přitom uvažují, že by pro očkované platila řada výjimek. Mluví se například o takzvaném očkovacím průkazu.



To je ale podle Šerého naprostý nesmysl. "Očkování proti koronaviru SARS-CoV-2 nezajistí odolnost proti infekci koronavirem. Někteří z očkovaných mohou mít horší průběh COVID-19, většina bude bezpříznakovými roznašeči infekce. Proto zavádění jakýchkoliv očkovacích průkazů, které zajistí výhody očkovaným je nesmyslné," uvedl biolog.



Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) původně uváděl, že očkovaní nemoc nešíří. "Ve chvíli, kdy jste naočkována, tak nemoc nedostanete ve statistické pravděpodobnosti, která odpovídá efektivitě vakcíny. Takže když jste naočkovaní, nedostanete chorobu, a tudíž nemůžete nakazit nikoho jiného. Když jste naočkovaní, tak se nemůžete stát infekčním, protože tu nemoc nedostanete," odpověděl ministr na dotaz novinářky na tiskové konferenci.

Pod tlakem odborníků ale přiznal, že to tak jasné není. "Očkovací látka není na světě tak dlouho, abychom mohli přesně říct, jestli bude očkovaný člověk částečně vylučovat virus. Určitě to neznamená, že by měl člověk po prvním očkování odhodit roušku a jít na večírek s dalšími 20 lidmi," otočil po pár dnech ministr.



Vakcína ale přesto podle Blatného má potenciál zabránit šíření nemoci. "Očkování má dva principy. Za prvé zajistí, aby očkovaný neonemocněl vůbec, nebo alespoň ne tak, aby mu to vadilo. A druhá věc je, že když se naočkuje velká část populace, zastaví se šíření. Přičemž první nastane ihned, a to druhé přibližně v létě," dodal Blatný.

