Premiér Babiš: Ochranná opatření potrvají nejméně do Velikonoc

Plošná opatření v Česku podle premiéra Andreje Babiše budou trvat nejméně do Velikonoc. Teprve poté by mohlo dojít k uvolnění otevírací doby u některých obchodů a žáci by se mohli pomalu začít vracet do školních lavic. Rozhodující je prý to, nakolik lidé budou dodržovat ochranná opatření. Premiér to řekl v rozhovoru pro deník Blesk.

Jak dlouho bude trvat nouzový stav

To, jak dlouho ještě budou čeští občané odkázáni na vzájemné rozestupy a ochranné prostředky je podle premiéra Babiše hlavně otázkou toho, nakolik důsledně budou dodržovat nařízená opatření. Aktuální vývoj situace je podle jeho slov pozitivní a zlomové období nastane koncem dubna, kdy odborníci očekávají vyvrcholení epidemie. "Doufáme, že se dostaneme mezi 10 až 15 tisíc nakažených a pak by to mohlo začít klesat. Koncem května, v červnu, bychom se mohli vrátit do úplného normálu, to jsou ale jen progónozy," řekl Babiš.

Babiš uznal, že je možné, že dojde k prodloužení nouzového stavu. Obchody se podle něho znovu otevřou nejdříve po Velikonocích. Stěžejní je prý také to, nakolik se podaří zavést tzv. chytrou karanténu, se kterou se podle premiéra začalo v Jihomoravském kraji. Vláda plánuje také zrychlit proces vyhodnocování vzorků na Covid-19.

Také premiérova dcera Vivien, která se vrátila ze Španělska, byla nucena podrobit se 14denní karanténě. Ačkoli pracovníci, kteří jsou s premiérem v kontaktu, byli otestovaní, sám Andrej Babiš testy na Covid-19 nepodstoupil. Není k tomu podle něj žádný důvod. Aktuálně žije odděleně od své rodiny.

Ochranných prostředků má Česko dostatek

Babiš také odmítl tvrzení, že by český stát nebyl schopný občany zásobit rouškami. Česko je podle něj nejlépe zásobenou zemí Evropy. "Byli jsme se Slováky první, kdo zavedl roušky a zakrytí úst a nosu, teď začalo Rakousko, Německo, mluví se o tom už na CNN, šli jsme příkladem," prohlásil premiér, který video s tipem ohledně roušek zaslal i americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi.

"Žádný stát nedal lidem roušky, ale náš národ je kreativní, šikovný, má zlaté české ručičky. Žádný stát kromě Číny, Koreje a Singapuru to nezvládl. My teď zásobíme domovy pro seniory a pečovatelské služby a zdravotníky," řekl Babiš. Právě v Singapuru, Jižní Koreji a Hongkongu se podle jeho slov vláda hodlá inspirovat v boji s koronavirovou pandemií.

Pětadvacítka ministryně Schillerové není kompletní

Projekt Pětadvacítka se podle Babiše příliš nevydařil, je složitý a je třeba ho změnit. Kritéria pro získání podpory jsou prý příliš byrokratická, stejně jako u v případě Kurzarbeitu. "Je třeba dostat peníze k lidem. Snažíme se chránit všechny, uvidíme, co přinese praxe. Na situaci reagujeme rychle," prohlásil premiér.

Školy se znovu otevřou nejdříve v červnu

Žáci a studenti se podle Babiše vrátí do školních lavic ještě letos. Jak první by se měli do škol vrátit nižší stupně, vysokoškoláci až mezi posledními. Dle slov premiéra bude třeba zajistit minimálně 1 metr mezi žáky v lavicích, ve školkách by se děti rozdělily na menší skupiny. Jako pravděpodobný termín se jeví červen. Pokud se studenti vrátí do lavic do 1. června, maturity by měly proběhnout v řádném termínu. V opačném případě se maturitní vysvědčení sestaví z průměru posledních vysvědčení.

Restaurace obnoví provoz až po školách, Češi se musí spokojit s tuzemskou dovolenou

Restaurace by se znovu mohly otevřít až poté, co se otevřou školy. Klasické hospody a bary přijdou na řadu jako poslední. Jestli se děti letos dočkají letních táborů, premiér zaručit nedokázal. Češi budou odkázaní na tuzemské dovolené, zda se dočkají nějakého příspěvku od státu, ukáže čas.

Babiš si přeje, aby se firmy vyhnuly propouštění zaměstnanců. "Pro seriózního podnikatele jsou zaměstnanci to nejcennější, co má," prohlásil.

Krize je i přínosná, EET se možná odloží o rok

Koronavirová krize má prý ale i světlou stránku, pomohla k urychlení digitalizace státu. Premiér prohlásil, že souhlasí s tím, aby politici schválili snížení vlastních platů ve prospěch českých občanů.

Chystaná poslední vlna EET, která byla v tuto chvíli odložena o tři měsíce, bude možná odložena na delší dobu. Premiér připustil, že je možné, že dojde k odkladu o celý jeden rok a na EET tak dojde až v roce 2021, jak navrhovala opozice.