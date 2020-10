Prymula chystá velký plán proti epidemii. Opozice mu dala ultimátum

Opozice nevěří slibům ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO). Ten prý do pátku oznámí dlouhodobý plán v boji proti koronaviru. Přesně na to politici čekají už sedm měsíců, tedy od začátku pandemie, a říkají, že kvůli laxnosti koalice si vedeme špatně ve srovnání s jinými členskými zeměmi Evropské unie. Nakažených je přes 37 tisíc lidí.

Pokud tento pátek ministerstvo zdravotnictví neoznámí dlouhodobé řešení koronavirové krize, opozice má pro vládu jasné ultimátum. Politici napříč stranami dávají koalici čas maximálně do 15. října, tedy příštího čtvrtka.

"Já si nedovedu představit, že by ho vláda nepředložila, protože ten požadavek odhlasovala většina poslanců a já bych chtěl zdůraznit, že i těch koaličních," řekl televizi Nova poslanec ze zdravotního výboru Vlastimil Válek (TOP 09).

"Troufám si říct, že lidé si zvyknou krátkodobě změnit svoje zvyklosti - zůstat doma s dětmi, nejet na zahraniční dovolenou. Ale zajímá je, co bude v dlouhodobém horizontu," prohlásil poslanec Patrik Nacher (ANO).

Česko má druhý nejvyšší počet nakažených na 100 tisíc obyvatel v Evropské unii. Přesto i 218 dní od začátku pandemie v Česku vláda podle opozice zemi na nic nepřipravila.

"V nějaké fázi přestanou stačit jipová lůžka, lůžka s kyslíkem a co budeme dělat, máme nějaký pokyn, že máme připravovat vojenské stany?" ptal se poslanec ze zdravotního výboru Bohuslav Svoboda (ODS).

"Chybí dlouhodobá představa toho, jak se chce vláda s tou epidemií vyrovnávat - jestli chce čekat na vakcínu, nebo jestli chce jít cestou nějakého pomalého promořování," myslí si senátor Marek Hilšer (STAN).

Během sedmi měsíců vláda podle opozice nezvládla vyřešit systém fungování škol a ani šíření nákazy v domovech pro seniory. Řada jejich klientů leží ve vážném stavu v nemocnicích.

"Vláda měla podpořit kraje, aby vybudovaly takzvané mobilní týmy, které by podpořily to zařízení, kde se do karantény dostanou zaměstnanci anebo klienti," konstatovala poslankyně Olga Richterová (Piráti).

Přitom dlouhodobý plán v boji proti koronaviru je podle odborníků důležitý nejen pro záchranu životů, ale i pro běžný život. Lidé by prý měli vědět, zda je vhodná doba třeba pro založení rodiny anebo pořízení hypotéky.