"Chci se nechat očkovat." Babiš se prohlásil za zmocňence pro vakcinaci

Češi se očkování proti nebezpečnému covidu-19 dočkají už za týden. Technickou stránku věci premiér plánuje v pondělí projednat s ministrem Blatným. Andrej Babiš prohlásil, že se sám chce nechat očkovat, ale rozhodnutí mu musí příští týden posvětit jeho lékař.

Blatný už v pátek uvedl, že by vakcína měla do Česka dorazit mezi 26. a 27. prosincem. Původně tvrdil, že by měli Češi dostat 10 tisíc dávek očkovací látky. Premiér ale při nedělní tiskové konferenci řekl, že s firmou Pfizer jednají o další dodávce.

Do Česka by tak mohlo nakonec dorazit 19 500 dávek vakcíny a lidé by se mohli nechat očkovat už v průběhu prosince. Sám Babiš se také v neděli prohlásil vládním zmocněncem pro očkování proti covidu-19.

"Mám svoje zkušenosti s ministerstvem zdravotnictví, celoroční. Takže jsem se rozhodl, že to budu já," prohlásil premiér a popřel tak, že by tuto funkci měl zastávat bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Ten Babišovu nabídku na funkci "očkovacího zmocněnce" odmítl. Že by právě odmítnutí bylo důvodem, proč nakonec změnil své plány, premiér zamítl. Před tiskovou konferencí vyrazil na kontrolu nemocnic, mimo jiné do Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice v Praze.

Právě do očkovacích center velkých zdravotnických zařízení budou vakcíny dodávány. Nemocnice pro očkování připravily podobný rezervační systém, jaký funguje v případě antigenních testů.