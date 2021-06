Spis Andreje Babiše převzal evropský žalobce. V Česku řeší 12 kauz

Úřad si z Česka dosud převzal 12 trestních kauz, které se týkají závažné hospodářské kriminality s dopadem na evropský rozpočet. Informoval o tom portál iRozhlas.cz. "Ve věci již není Vrchní státní zastupitelství v Praze činné,“ informoval sekretariát vrchní státní zástupkyně v Praze na dotaz portálu.

Původně totiž pražské státní zastupitelství případ dozorovalo. Když však začala 1. června fungovat unijní prokuratura, nahlásila ho do Lucemburku, kde instituce sídlí. "Nevyplynulo to z žádného nového důkazu, ale je to navázáno na vznik nové instituce,“ uvedla jeho šéfka Lenka Bradáčová.



Kauzou kolem předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) se česká policie zabývá už od prosince 2019. Možný střet zájmů však kromě policistů řeší také Evropská unie (EU). Podle auditorů je Babiš ve střetu zájmů proto, že ovládá svěřenské fondy, do kterých vkládá svůj majetek.



Auditoři tvrdí, že dotace ze strukturálních fondů Evropské unie v celkovém řádu stamilionů korun, které firmy dostaly z holdingu Agrofert od 9. února 2017, jsou neoprávněné. Premiér i Agrofert to však odmítají.



Podle evropského žalobce za Česko Petra Klementa jsou případy přiděleny konkrétním pověřeným žalobcům. V Česku jich bylo dosud jmenováno pět, píše iRozhlas.cz. "Případy, které si necháváme, patří skutečně mezi ty nejzávažnější podle pravidel, které úřad schválil,“ uzavřel Klement.