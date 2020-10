Startují volby do zastupitelstev krajů i Senátu. NÁVOD kdy, jak a kde hlasovat

V Česku dnes startují volby do krajských zastupitelstev i doplňovací do třetiny Senátu. Volební místnosti se v celém Česku otevřou ve 14 hodin. Vše, co potřebujete o volbách ve stínu pandemie vědět, najdete na následujících řádcích.

KDY

Volby do krajských zastupitelstev odstartují ve 14 hodin, stejně jako doplňovací senátní volby. Volební místnosti zavřou v pátek až v deset hodin večer. Podpořit své kandidáty můžete také v sobotu 3. října, kdy je možné volit od osmi hodin ráno do dvou hodin odpoledne.

Případné druhé kolo senátních voleb se bude konat v pátek 9. října od 14 do 22 hodin a pokračovat bude v sobotu 10. října od osmi ráno do 14 hodin. Na druhé kolo senátních voleb dojde pouze v případě, že v prvním kole žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů.

KDE

Volby do Senátu i do zastupitelstev krajů probíhají v rámci celého Česka. Výjimkou jsou volby do zastupitelstva magistrátu hlavního města Prahy. Ty totiž proběhnou až za dva roky. Do zastupitelstev se každopádně volí ve všech 13 krajích.

JAK

Každý volič obdrží dvě obálky s hlasovacími lístky – jedny k senátním volbám (pokud se ho týkají), jedny k těm do krajských zastupitelstev. Lístky se musí ve schránce objevit nejpozději tři dny před volbami, tedy 29. září. Ve volební místnosti pak stačí prokázat svou totožnost občanským průkazem nebo pasem. Volit může každý občan ČR, který nejpozději den po volbách dovrší 18 let.

Lidé, kteří volební lístky zapomenou, či ztratí, dostanou novou sadu od volební komise. Letošní volby jsou specifické i tím, že lidé musejí mít ve volebních místnostech nasazené roušky. Ty odloží jen v momentě, kdy se dokladem prokazují volební komisi.

Komise dá každému voliči prázdnou obálku, do které pak za plentou vloží hlasovací lístek. Ten může vložit pouze jeden, a to v případě krajských i senátních voleb. Vodítkem k tomu, jak obálky a lístky nepomíchat, může být stejná barva volebního lístku a obálky, do které patří.

V případě voleb do krajských zastupitelstev může volič využít i tzv. preferenční hlasy. Na jednom hlasovacím lístku může označit maximálně čtyři kandidáty. Může si vybrat také to, jestli podpoří konkrétní hnutí, stranu, nebo pouze jednotlivce. Do obálky však může volič vložit pouze jeden hlasovací lístek.