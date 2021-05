Otevřené zahrádky, hudební festival: V zahraničí rozvolňují opatření

Plně očkovaná je většina lidí z rizikových skupin a alespoň jednu dávku už má polovina obyvatel země. "Je to velmi důležitý milník, protože tohle nám pomůže ochránit těch 15 milionů lidí a také jejich blízké. Pro nás všechny je to cesta z pandemie,“ řekl britský ministr zdravotnictví Matt Hancock.



V Liverpoolu o víkendu dokonce uspořádali hudební festival pro 5 tisíc lidí a zkoušeli, jestli se země může k podobným velkým akcím vrátit. "Je to skvělé, no ne? Je to prostě neuvěřitelný pocit. Člověk si po dlouhé době připadá normálně. Mám pocit, že se podobné akce budou velmi rychle vracet a bude to fungovat," nechal se slyšet organizátor festivalu Benn Melvinn.



Opatření rozvolňují i další evropské země. Francie ruší zákaz cestování mezi regiony a do škol se vrací žáci druhého stupně základních škol a středoškoláci. Řecko otevírá zahrádky restaurací. Ve Vídni a přilehlých Dolních Rakousech se otevírají obchody a některé služby. Evropská unie dokonce zvažuje zmírnění cestovních omezení ze zemí mimo Unii.



"Cesty do EU chceme umožnit lidem ze zemí, kde je dobrá epidemická situace, a také těm, kteří jsou plně očkovaní látkou, která je v Evropě schválená," informoval Adalbert Jahnz, mluvčí Evropské komise.

Celosvětově ale v poslední době přibývá nejvíce nově nakažených od začátku pandemie, každý den zhruba 800 tisíc. Kritická situace je dále v Indii. Mnohé nemocnice už tam nepřijímají další pacienty a panují v nich otřesné podmínky. Kvůli pandemické krizi dokonce ztrácí podporu vláda tamního premiéra Naréndry Módího.