ZMĚNY OD ČERVNA: Nová pravidla pro testování, cestování i očkování

Letní dovolené se rychle blíží a v červnu se tak Češi dočkají řady velkých změn, které jim mají cestování ulehčit.

Testování

Vláda od června změnila počet testů, který lidem hradí pojišťovna. Dosud mohli mít Češi každé tři dny zdarma antigenní test.

V červnu budou mít lidé hrazeny dva testy na covid-19 metodou PCR a čtyři antigenní testy. Pro prázdninové měsíce vláda zvažuje o dvou PCR a dvou antigenních testech.

Očkování

Registrovat k očkování proti nemoci covid-19 se konečně budou moci všichni lidé starší 16 let. V noci ze čtvrtka na pátek 4. června se totiž systém otevře pro věkovou skupinu od 16 do 29 let. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že jde o 1,48 milionu lidí.

Již brzy by se mohly očkovat také děti od 12 let. Evropská komise totiž schválila nasazení vakcíny od firem Pfizer/BioNTech u dětí ve věku 12 až 15 let. Podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové by se pro ně registrace mohly otevřít na konci června.

Cestování

Cestování mezi Českou republikou a Maďarskem, Německem, Polskem, Rakouskem, Slovenskem, Slovinskem a Chorvatskem se zjednodušší. Mezi zeměmi bude možné cestovat už 22 dní po první dávce očkování bez omezení.

Do Česka mohou také nově jezdit turisté z dalších zemí. "Vedle našich nejbližších sousedů mohou od 1. června očkovaní ze šesti zelených států (Izrael, Austrálie, Thajsko, Nový Zeland, Singapur a Jižní Korea) (cestovat) za turistikou k nám a využívat mimo jiné i služeb hotelů nebo restaurací," uvedl ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD).

Cestování ulehčí také nový vládní systém. Od 1. června si lidé můžou na webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky stáhnout potvrzení o negativním testu, prodělané nákaze či očkování. "Certifikáty budou vydávané v rámci adresy Očko.ÚZIS.cz a budou bilaterálně uznávány v sedmi zemích," řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Prokazovat se tak s nimi mohou lidé pro cestu do Německa, Rakouska, Polska, Slovenska, Maďarska, Slovinska a Chorvatska.

Dětské koutky

Od 1. června mohou opět fungovat dětské koutky v obchodních centrech. "Přípustný počet přítomných osob nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity dětského koutku," oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Antivirus

Vláda se rozhodla vypnout programy Antivirus A+ a B. "V provozu bude do konce června jen minimalistický režim A pro zaměstnance v karanténě (80 %). Program jako takový ale zůstane v záloze až do konce roku, kdyby bylo třeba ho bleskově znovu použít," uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Jízdní řády



České dráhy od června postupně obnoví další dálkové vlaky. Posílí se spoje mezi Prahou a Ostravou, Kolínem a Ústím nad Labem nebo Brnem a Šumperkem. Více vlaků bude jezdit také do Polska, Maďarska, Německa nebo na Slovensko. Více informací najdete v tomto článku.

YouTube

Největší internetový web pro sdílení videosouborů YouTube od června mění smluvní podmínky. Uživatelům už začal rozesílat informační e-maily, ve kterých se snaží objasnit, jaké aktivity budou zakázány a jak zpeněží obsah služeb.

Jedna ze změn se totiž dotkne i poplatků. "YouTube má právo na zpeněžení veškerého obsahu na platformě a reklamy se mohou zobrazovat i u videí z kanálů, které nejsou v Partnerském programu YouTube," varují provozovatelé. Více informací o změnách na webu najdete v tomto článku.

Nahlížení do katastru

Anonymní uživatelé od června nebudou mít v internetovém katastru nemovitostí přístup ke jménu vlastníka nemovitosti či účastníka řízení. Údaje budou dostupné jen přihlášeným uživatelům.

Český úřad zeměměřický a katastrální to zdůvodnil extrémním nárůstem počtu přístupů, který byl z velké části tvořen nezákonným vytěžováním databáze. Zároveň chce tímto způsobem zvýšit ochranu soukromí a osobních údajů vedených v katastru. Podle některých právníků je ale takové omezení nezákonné.

