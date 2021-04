Nová vakcína, dražší dopisy, důchody přijdou jindy. ZMĚNY OD DUBNA

Letošní duben s sebou přináší řadu novinek i změn. Valná většina z nich se týká boje s koronavirem. Dobrou zprávou je, že na očkování se budou moci nově přihlásit lidé starší 65 let, dorazit by měla také nová vakcína. Pozor by si měli dát lidé, kteří využívají služeb České pošty nebo cestují vlakem na Moravu. V dubnu se také změní termín výplaty důchodu.

Očkování

V dubnu by se měli k očkování registrovat další lidé. Ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že půjde o skupinu osob nad 65 let. Dostane se ale možná i na lidi ve věku 60 až 65 let. Přesné datum spuštění registrace zatím oznámeno nebylo, ale do Velikonoc to zřejmě nebude.



V dubnu by měla do České republiky dorazit také nová vakcína. Jde o látku od firmy Johnson & Johnson. Ve druhé polovině měsíce by mělo Česko dostat až 40 tisíc dávek. Velkou výhodou této vakcíny je, že stačí pouze jedna dávka.



Poslední změnou v očkování je prodloužení intervalu mezi první a druhou dávkou vakcíny od firem Pfizer/BioNTech a Moderna. Termín se z 21 dnů prodlouží na 42 dní. Změna má urychlit očkování lidí.

Nový PES

Na začátku dubna by hlavní hygienička Pavla Svrčinová měla představit aktualizovaný protiepidemický systém. PES se bude řídit novými pravidly a bude zohledňovat například proočkovanost občanů.

Do Velikonoc by tak Češi měli mít jasno ohledně plánovaného rozvolňování. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) opakovaně tvrdí, že prioritou bude návrat dětí do škol. Jako první termín možného návratu se spekuluje o pondělí 12. dubna.

Česká pošta zdraží

Česká pošta od dubna zdražuje o pět korun doporučená a cenná psaní a poštovní poukázky. Za klasické doporučené psaní místo původních 47 korun nově zaplatíme 52 korun. V případě prioritní zásilky dojde k navýšení na 59 korun.



Co se naopak nemění, jsou ceny za obyčejná psaní a balíky. Podrobnější informace se dozvíte v tomto článku.

Změny na železnici

Správa železnic chystá od dubna rozsáhlé práce na tratích, a to především v Pardubickém kraji, což se nejvíce dotkne hlavně dálkových spojů z Prahy na Moravu. Výluky mohou lidé očekávat jak u Českých drah, tak i RegioJetu či Leo Expressu.

Změny by měly začít platit od úterý 6. dubna. Více se dozvíte v tomto článku.



Změny MHD

Měnit se bude také provoz některých linek městské hromadné dopravy. Změny na svých stránkách oznámila například Praha nebo Žďár nad Sázavou.

Důchody budou vypláceny jinak

Kvůli Velikonocům se v dubnu změní termín výplaty důchodů. Změny termínů se týkají všech typů výplat důchodů. Zpozornět by měli hlavně ti lidé, kteří mají termín výplaty 4. den v měsíci, protože dojde ke zpoždění o dva dny.



V letošním roce se termíny výplat důchodů změní celkem šestkrát. Jedna změna už nastala v lednu, nejbližší úprava přijde v červenci. Více informací se dozvíte v tomto článku.

Otevře se Pražský hrad

Areál Pražského hradu se otevře veřejnosti v pátek 2. dubna. Ve zvláštním režimu budou zpřístupněny zahrady a parky v okolí Hradu. Otevře se dokonce i Jelení příkop, který byl uzavřený od roku 2017.

Návštěvníky už navíc nebude čekat bezpečnostní prohlídka před vstupem do areálu Hradu. Více informací se dozvíte v tomto článku.