Češi jsou jedni z nejlínějších v Evropě! Cvičí jen třetina populace

Přestože je zdravý životní styl aktuálně "in", patříme i tak mezi národy, které se v Evropě pohybují vůbec nejméně. Alespoň jednou týdně cvičí třetina populace, častěji a pravidelně ale už jen 5 % Čechů! Vyplývá to z výsledků mezinárodní studie Eurobarometr pod záštitou Evropské komise.

Vůbec nejméně se hýbou muži nad 55 let - cvičí pouhých 17 %. Naopak vůbec nejlepší výsledky vykazuje věková kategorie mladíků od 15 do 24 let, v té se pravidelně hýbe přes 60 % mužů.



Ženy jsou nejaktivnější ve věkovém rozmezí 15-39 let (56 %), nejméně aktivní je, podobně jako u mužů, okolo 80 % žen starších 55 let.

Zdroj: Evropská komise



"Pohyb by pro nás měl být stejně samozřejmý jako třeba čištění zubů. Jedná se o velké celoevropské i celonárodní téma, protože je prokázáno, že podpora pravidelné fyzické aktivity vede k výrazné úspoře na zdravotní péči v každodenním životě," zdůrazňuje Jana Havrdová, prezidentka Českého svazu aerobiku FISAF.cz.



"Medicína sice umí prodloužit věk, ale často to bohužel není život ve zdraví, protože 9 z 10 let, o které žijeme déle, nás trápí nemoci," dodává.



Právě pohyb nám přitom může pomoci od velké řady zdravotních a psychických problémů - zlepší se nám nálada, zkvalitní spánek nebo zlepší odolnost proti stresu.



Dalším účinkem je samozřejmě hubnutí. Podle Českého statistického úřadu trpí obezitou 20 % mužů a 18 % žen, mírnou nadváhou pak téměř polovina všech mužů a třetina žen.



Zajímavé přitom je, že právě čísla Eurostatu o lidech, kteří se nehýbou, jsou téměř přímo úměrná datech o Češích s nadváhou či obezitou.



Cvičení bychom měli zařazovat do našeho režimu každý den. Nemusíme se nutit k extrémním výkonům, ale pouhá každodenní procházka dokáže blahodárně ovlivnit fungování našeho těla.



Auto tak vyměňte za MHD nebo ho zcela nahraďte chůzí či jízdou na kole, pokud je to možné. Do vyššího patra dojděte po schodech. Aktuálním trendem je také dovážka jak hotového jídla, tak potravin až přímo do domácnosti, což ale opět snižuje dobu, po kterou se hýbete. Raději si tak pěšky dojděte do obchodu a připravte si něco dobrého k snědku sami.