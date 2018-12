Rozpadlé vztahy roku 2018! Tyto páry už nejsou spolu

Bouřlivý rozchod Dary a Rytmuse

Zpěvačka Dara Rolins (46) a raper Patrik Rytmus Vrbovský (41) šokovali své fanoušky, když oznámili po sedmi letech společného života rozchod. Oznámení zveřejnili na sociální síti.

Ze začátku byl jejich rozchod klidný, dokonce Dara podporovala nový vztah Rytmuse s moderátorkou Jasminou Alagič. "Tu slečnu jsem měla možnost potkat jen jednou na jedné společenské akci, kterou moderovala. Velmi sympatická a normální dívka. Žádná vypatlaná kráska. Já bych se do ní zamilovala také, takže se Patrikovi vůbec nedivím, že jí registruje," uvedla zpěvačka. Na reakci Jasminy Alagič o výroku Rolins se můžete podívat zde.

Poté, co se však Rytmus rozhodl smazat ze sociálních sítí všechny jeho fotky s Darou a z youtubu skladbu 8. October, kterou složil k prvnímu výročí s expartnerkou, začala mezi nimi válka.

Daru všechny tyto kroky velmi mrzely, a proto se rozhodla napsat vzkaz pro fanoušky na svém Instagramu. Na něj však reagoval Rytmus a požádal Daru, aby jeho i Jasminu už nechala na pokoji. Na stranu Dary se začaly přidávat i další celebrity, které ji vyjadřovaly podporu.

Rozpad manželství Vondráčkové a Plekance

O překvapení pro fanoušky se letos postaral i hokejista Tomáš Plekanec (36), který na začátku srpna oznámil rozchod se zpěvačkou Lucií Vondráčkovou (38). Oba se seznámili v roce 2010 na jedné akci, kde zpěvačka vystupovala. Byla to láska na první pohled a tak se Plekanec rozhodl Vondráčkovou kontaktovat.

V roce 2011 ji hokejista požádal o ruku a v červnu téhož roku měli svatbu. O rok později se jim narodil syn Matyášek a o tři roky později syn Adam. Pár působil na veřejnosti velmi šťastně a nikdo nečekal, že by jejich vztah mohl skončit.

Jejich rozchod byl od začátku velmi probíraný médii a oba si přes ně posílaly vzkazy. Lucie Vondráčková uvedla, že pro ni bylo vše nečekané. Na video se zpěvačkou se můžete podívat zde.

Plekanec tvrdil však opak a řekl, že jejich manželství už dlouho nefungovalo a že vše měla zpěvačka už dlouho naplánované. Z klidného rozchodu se tak stal boj právníků a o alimenty.

Tomáš Plekanec momentálně tvoří pár s tenistkou Lucií Šafářovou, do které se velmi tvrdě pustili fanoušci Vondráčkové a nechápali, jak mohla rozvrátit rodinu. Hokejista se Šafářové zastal a napsal, že za rozpad mohly jen dlouhé neshody.

Jiří Pomeje a manželka Andrea

Rozchod letos oznámil také Jiří Pomeje (54), kterému nevyšlo manželství s Andreou (30). Podle ní bývalý herec nadměrně pije a měl by se léčit. Pomeje se nařčení vysmál a uvedl, že pije jako normálně každý chlap. Andrea také požádala o rozvod a našla si nového partnera.

Pro bývalého herce to však nebyla jediná rána. Přišel o práci kvůli rakovině hrtanu, kvůli které musel i na operaci. Mluvit teď může bývalý herec pouze s pomocí umělých hlasivek a televizi Nova v listopadovém rozhovoru řekl, že svou budoucnost nevidí růžově a bude do konce života sám. Bývalý pár spolu má pětiletou dceru Aničku.

Zdroj: Profimedia

Moderátorka a novinář

Rozvod letos ohlásila také moderátorka Laďka Něrgešová (42), stalo se tak necelých jedenáct let od svatby s novinářem Jaroslavem Pleslem (45), která se konala v polovině červenci v roce 2007 na Pražském hradě v Ledeburských zahradách.

V roce 2008 se jim narodil syn Adam a v roce 2016 dcera Meda. Jejich manželství však přestalo fungovat už v létě loňského roku, kdy se rozhodli žít v oddělených domácnostech.





Rozhod Anny Kadeřávkové

Smutnou zprávu oznámila také oblíbená herečka seriálu Ulice Anna Kadeřávková (21), která se po dvou a půl letech rozešla s přítelem Johanem Mádrem (24). Herečka uvedla, že se rozešli v dobrém a i nadále spolu mají spoustu společného, potkávají se nejen v práci, ale i osobním životě.

Letos herečku však potkala další nepříjemná věc, a to borelióza, kvůli které musela na specializovanou kliniku do Německa, jelikož běžné léky nezabíraly.

Zdroj: Jakub Deml

Rozvod bývalého premiéra

O rozpadu manželství informoval bývalý premiér Bohuslav Sobotka (47) už v červnu loňského roku. Rozvod s Olgou Sobotkovou (37) však proběhl až letos v červnu a byl velmi rychlý. Soud jejich manželství ukončil za čtvrt hodiny.

Sobotkovi měli svatbu v roce 2003 na zámku Hluboká nad Vltavou a mají spolu dva syny Davida a Martina. Důvodem rozpadu jejich manželství byl především dlouhodobý tlak. Oba k sobě však chovají nadále přátelství a respekt. Připomeňte si reportáž o rozpadu manželství Sobotkových.

Vztah českého hokejisty s Američankou

Ani dalšímu hokejistovi letos nevydržel vztah. V lednu odešel Jakub Voráček (29) po sedmi letech od bývalé přítelkyně Američanky Nicole (28). Jejich vztah začal kolísat poté, co byl Voráček načapán v Praze s nynější přítelkyní Markétou. I když se Voráčkovi a Nicole v roce 2016 narodil syn Jakub, vztah to nezachránilo.

Zdroj: facebook.com

Rozvod Petera Sagana a manželky Kataríny

Během Tour de France oznámil jeden z nejlepších cyklistů současnosti Peter Sagan (28) rozvod s manželkou Katarínou. Sagan vše řekl ve videu, které zveřejnil na sociální síti a požádal média, aby jeho rozvod neprobírala a dopřála jim soukromí. S Katarínou má také syna Marlona. Připomeňte si svatbu Petera Sagana a Kataríny zde.



Zdroj: Profimedia

Zpěvačka a zajíček

Ze začátku se snažila zpěvačka Katarína Knechtová (37) tajit vztah s mladičkým Petrem Borkovcem (18), po několika měsícech přiznala, že spolu byli. Jejich vztah byl však jako na houpačce. Poté, co se dali dohromady, se hned po několika týdnech rozešli. Vzápětí nato spolu zase byli, ale dlouho to nevydrželo. Znovu se rozešli.

"Pokud si někdo myslel, že v tomto vztahu byl problémem věk, tak to není pravda. Byly v tom úplně jiné věci. I přes to všechno jsme v kontaktu, stále je můj kamarád, se kterým si mám co říct. Víc se k tomu už ani nechci vyjadřovat," citoval portál Knechtovou.

Zpěvačka se s od 19 let mladším Borkovcem seznámila během pěvecké soutěže SuperStar, kde působila jako porotkyně. Borkovec se dostal, až do finále, kde skončil na pátém místě.

Zdroj: Instagram

Oblíbený komik se po 15 letech rozvádí

Zdeněk Izer (52), který patří mezi nejpopulárnější české komiky, se po 15 letech rozvádí s ženou Olgou. O rozvod měla požádat právě Olga, která už nemohla manželství vydržet, kvůli údajným hádkám a psychickému týrání. Společně mají dceru Laru.

Rozchod tenistky a herce

Poté, co byla načapaná tenistka Barbora Strýcová (32) s Petrem Matějčkem, už nebylo proč tajit rozchod s hercem Davidem Krausem (38). Pár tvořili od roku 2014 a z počátku se ho snažili utajit před médii, to se jim však nepodařilo. Kraus tenistku doprovázel i na její zápasy, například na French Open nebo Wimbledon. Strýcová kromě vztahu letos ukončila i fedcupovou kariéru v listopadu v pražské 02 areně.





Zdroj: Profimedia

Další nepovedený vztah Jennifer Aniston

Nejen české, ale i zahraniční celebrity v roce 2018 oznámili rozchod. Například herečka Jennifer Aniston (49) v únoru zveřejnila zprávu o tom, že se rozvádí se svým manželem Justinem Therouxem (47), se kterým žila od roku 2011.

O rok později se zasnoubili a své ano si řekli v roce 2015. Od konce roku 2017 však manželé žili odděleně, na čemž se oba dohodli. Podle Therouxe jsou stále přátelé a nechovají k sobě nenávist.

Aniston má na vztahy opravdu smůlu. V roce 1998 se dala dohromady s oblíbeným hollywoodským hercem a idolem dívčích srdcí Bradem Pittem. V roce 2000 měli svatbu a vypadali velmi šťastně. O pět let později se však rozvedli kvůli nevěře Brada Pitta s herečkou Angelinou Jolie. Poté herečka žila například s hercem Vincem Vaughnem, modelem Paulem Sculforem nebo se zpěvákem Johnem Mayerem. Žádný vztah herečce ale dlouho nevydržel.

Zdroj: Profimedia

Nečekaný rozvod oblíbeného hollywoodského páru

Potkali se na natáčení filmu Step up v roce 2005 a od té doby tvořili pár, který byl pro všechny velkým vzorem. Po třinácti letech však herec Channing Tatum (38) a herečka Jenna Dewan (38) zveřejnili informaci o rozpadu jejich vztahu.

Oba se rozhodli jít každý svou cestou, i přesto, že se mají stále velmi rádi a jsou dobří přátelé. Společně mají pětiletou dceru Everly, se kterou i přes rozchod tráví čas dohromady. Herci si také našli nové partnery. Channing Tatum randí se zpěvačkou Jessie J a Jenna Dewan s hercem Stevem Kazeem.

Zdroj: Profimedia

Rozchod zpěvačky Ariany Grande

V roce 2012 se poprvé zpěvačka Ariana Grande (25) potkala s raperem Macem Millerem, a i když si všichni mysleli, že se dají dohromady, oba to popřeli, jelikož v té době Grande měla přítele. Stali se z nich dobří přátelé. V roce 2016 zpěvačka ukončila roční vztah s Rickem Alvarezem a Mac Miller (†26) byl v té době pro ni oporou.

Po pár měsících se z nich stal pár. Nejen, že spolu pracovali na dalších písničkách, ale také Miller vystoupil na koncertě, který Ariana Grande uspořádala v Manchesteru po bombovém útoku v Manchester Areně, kde zpěvačka 22. května vystupovala. Během útoku zemřelo 22 lidí včetně útočníka.

I přesto, že se Grande a Miller velmi milovali, v květnu 2018 se rozešli. Zpěvačka vše potvrdila na Instagramu, kde také napsala, že stále bude raper patřit mezi její nejlepší přátele a stále ho má ráda. O tři měsíce později přišla smutná zpráva, kdy byl Miller nalezen mrtev. Důvodem jeho smrti mělo být předávkování.