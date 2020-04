Brzy začne plošné testování, ministerstvo zdravotnictví představí podrobnosti

Ministerstvo zdravotnictví v úterý představí podrobnosti k plošnému testování. Vláda v pondělí schválila prodloužení pomoci osobám samostatně výdělečně činným. Poškození by měli dostávat pomoc od státu i po 30. dubnu. Poslanecká sněmovna bude zároveň řešit zvýšení schodku státního rozpočtu na 300 miliard korun.

- V Česku se potvrdilo 6900 případů nákazy koronavirem. Vyléčilo se 1559 lidí, v souvislosti s Covid-19 zemřelo 194 lidí



- Vláda schválila zvýšení státního rozpočtu na 300 miliard a prodloužení podpory pro OSVČ do 8. června



- Roušky podle epidemiologa Romana Prymuly zřejmě neodložíme ještě několik měsíců



- V pondělí se v rámci první vlny otevřely další obchody, mohou se konat svatby, částečně se otevřely vysoké školy



- Ministerstvo zdravotnictví zrušilo zákaz vývozu dezinfekce z ČR



- Ve středu by v Česku mělo začít plošné testování, kterého se účastní 28 tisíc lidí

- Celosvětově se koronavirem nakazilo téměř 2,5 milionu lidí, přes 170 tisíc lidí zemřelo, více než 651 tisíc se vyléčilo

Ministerstvo zdravotnictví na úterý svolalo tiskovou konferenci, na které představí detaily o plošném testování. Jako první by se od středy měli testům podrobit lidé z Prahy, jižní Moravy, Litoměřicka a Litovelska. Lékaři by měli otestovat až 28 tisíc lidí. Tiskovou konferenci budete moci sledovat na TN.cz ŽIVĚ od 9:00.

Poslaneckou sněmovnu čeká projednání několika důležitých návrhů. Mají pomoci těm, které nejvíce postihla pandemie koronaviru. V pondělí vláda například schválila prodloužení pomoci pro OSVČ v rámci programu Pětadvacítka.

Nově by podle tohoto návrhu mohly osoby samostatně výdělečně činné čerpat podporu až do 8. června. Původně se počítalo s 500 korunami pro OSVČ na den, do 30. dubna tak lidé mohli dostat příspěvek až 25 tisíc korun. Ti, kteří se budou moci vrátit k činnosti až s poslední vlnou rozvolňování opatření, si tak budou moci zažádat celkem o dalších 19 500.

Ministři se také zabývali novelou zákona o státním rozpočtu, podle které se má plánovaný schodek zvýšit z 200 na 300 miliard korun. Kromě toho, že klesnou příjmy do státního rozpočtu, chce stát také pomoci podnikatelům a jednotlivcům či dofinancovat zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví v pondělí zrušilo zákaz vyvážet dezinfekci mimo Česko."Česká republika dospěla k závěru, že je schopna zajistit přípravky osobní hygieny určené na dezinfekci rukou pro potřebné pracovníky, není již důvodu pro další působení mimořádného opatření a je na místě mimořádné opatření zrušit," informoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

V pondělí v rámci první vlny mohly otevřít další obchody a provozovny, ta se týkala například řemeslníků, kteří mají provozovnu, otevřít také mohly farmářské trhy. V Česku se opět mohou konat menší svatby, výjimku dostaly i vysoké školy, studenti tak mohou skládat závěrečné zkoušky.

V Česku bylo celkem potvrzeno 6900 případů nákazy koronavirem. V souvislosti s onemocněním Covid-19 zemřelo 194 lidí, 1559 se již vyléčilo.

Celosvětově již bylo potvrzeno téměř 2,5 milionu případů, zemřelo přes 170 tisíc lidí, více než 651 tisíc se podařilo vyléčit. Nejhorší situace panuje v USA, kde je téměř 800 tisíc potvrzených případů.

Ve středu začne v Česku plošné testování. Podívejte se na reportáž TV Nova: