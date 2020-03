Česko ztrácí kontrolu nad šířením nemoci. Vláda stanoví nová opatření

Novým typem koronaviru se k dnešnímu dni nakazilo 113 000 lidí z celého světa a více než 4 000 jich na nákazu zemřelo. V Česku bylo podle posledních údajů kvůli podezření na Covid-19 otestováno 1193 lidí, nemoc se potvrdila u 40 z nich.

Nejnovějšími pacienty s Covid-19 jsou muž ročník 1966 z Ústeckého kraje, který se nedávno vrátil z lyžování v italském Sextenu, a žena ročník 1959 ze Středočeského kraje. Nakazila se při kontaktu s kolegyní z práce, která onemocněla koronavirem po návratu z italské Val Gardeny.

Jedním z nakažených je také pražský taxikář, který je podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly zlomem pro koronavirovou situaci v Česku.

"On je potenciálním rizikem pro řadu dalších klientů, které vozil, je to pro nás signál, abychom jak z hlediska lokální situace, tak celoevropské, uvažovali velice vážně o tom, že zrušíme akce nad nějakou hodnotu," prohlásil v rozhovoru pro Radiožurnál Prymula. Hygienici se snaží aktuálně zjistit, s kým taxikář přišel do styku.

Mongolsko potvrdilo první případ nákazy koronavirem. Onemocněl francouzský občan, který do Mongolska přijel 2. března. Další tři nakažené ohlásilo Thajsko. Země celkem eviduje 53 pacientů s Covid-19, 33 z nich se uzdravilo a bylo propuštěno z nemocnice.

Od dnešního dne platí zákaz návštěv v nemocnicích a zařízeních s ubytovací službou napříč Českem. Výjimku tvoří pouze dětská oddělení, porodnice a hospicová zařízení.

Od dnešního dne platí zákaz návštěv v nemocnicích a zařízeních s ubytovací službou napříč Českem. Výjimku tvoří pouze dětská oddělení, porodnice a hospicová zařízení.

Česká vláda od počátku vypuknutí epidemie varuje před cestováním do rizikových oblastí a vybízí, aby občané v rámci zachování vlastního bezpečí a zdraví zvážili vycestování z Česka obecně. Zatímco riziko nákazy v Číně, odkud se koronavirus rozšířil, pozvolna klesá, v jiných, méně vzdálených zemích, nebezpečí naopak roste.

Cestující by se měli raději vyvarovat návštěvy Jižní Koreje, kde je aktuálně téměř 7500 nakažených a pravděpodobnost nákazy novým typem koronaviru je zde velmi vysoká. Z evropských zemí je nejrizikovější oblastí Itálie, kde je aktuálně již téměř deset tisíc nakažených.

Italská vláda, vědoma si rizika šíření nákazy, rozšířila stávající opatření a vyhlásila omezení svobody pohybu po celé zemi. Oblíbená destinace českých turistů se tak stala tzv. červenou zónou, tedy zakázaným územím. Italský předseda vlády Giuseppe Conte dekret, kterým zpřísnění opatření potvrdil, podepsal v pondělí v noci a začne platit od úterního rána.

Mezi rizikové země patří také Irán, který je koronavirem čtvrtou nejzasaženější zemí světa. Ve Francii počet nakažených stoupl na více než 1400, nemoci v zemi podlehlo 30 lidí. Ve Španělsku se nakazilo na 1100 lidí a 28 z nich nákaze podlehlo. Také v Německu počty pacientů s Covid-19 rostou, k dnešnímu ránu jich je více než 1200.

Německo také ohlásilo první úmrtí kvůli koronaviru na svém území. Nemoci podlehla 89letá žena z Essenu a 78letý muž z okresu Heinsberg. V neděli koronaviru podlehl také 59letý hasič z Hamburku, který byl v té době na dovolené v Egyptě.

