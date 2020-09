Kvůli Covidu-19 volí část lidí už dnes. Své hlasy odevzdají z auta. NÁVOD

Voliči, kteří jsou v preventivní karanténě, anebo jsou pozitivní na Covid-19, dnes volí předčasně prostřednictvím tzv. drive-in hlasování. Své hlasy mohou z auta na volebním stanovišti odevzdat od 07:00 do 15:00 hodin.

Zatímco ostatní voliči půjdou hlasovat až v pátek a sobotu, lidé, kterým byla nařízena karanténa, anebo jim vyšel pozitivní test na koronavirus, si své kandidáty zvolí už dnes. Vláda o drive-in hlasování rozhodla za mimořádných okolností, aby zabránila dalšímu šíření nákazy.

Do kontaktu s nakaženými či potenciálně nemocnými lidmi tak nepřijdou ani ostatní voliči, ani volební komise. Od 07:00 do 15:00 hodin pro ně budou k dispozici speciální volební stanoviště, kam přijedou autem (nebo na motocyklu). Není potřeba to ohlašovat dopředu.

Po celou dobu musí být volič v autě. Speciální komise složená mimo jiné z vojáků ověří jeho totožnost, poté mu vydá úřední obálku a dá mu prostor pro zaškrtnutí svých preferencí na volebním lístku. Ten pak vloží do volební schránky a odjede zase domů.

Vláda zřídila volební stanoviště v každém okresu České republiky, dohromady jich je tudíž 78. Informace o tom, kde naleznete stanoviště nejbližší vašemu bydlišti, se dozvíte na webových stránkách příslušného krajského úřadu. Jednotlivé odkazy naleznete i na stránkách ministerstva vnitra ZDE.

Jak budou volby z auta vypadat? Pusťte si video zveřejněné ministerstvem vnitra: