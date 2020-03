Počet nakažených v Česku se blíží tisícovce. Autorka děsivé nahrávky se sama udala policii

- V noci na neděli přistálo letadlo z Číny, přivezlo 100 tun zdravotnického materiálu a ochranných prostředků



- Dodávka z Číny bude rozdělovaná podle nového systému, nejprve ministerstvo zdravotnictví zásobí vlastní nemocnice, poté poputuje dodávka do krajů



- Z koronaviru se v Česku vyléčilo 6 lidí, počet nakažených se blíží 1000. Testům na Covid-19 se podrobilo 13 704 lidí



- Pardubický hejtman Martin Netolický vyzval premiéra Babiše, aby odvolal Adama Vojtěcha a na jeho místo povolal dosavadního náměstka Romana Prymulu. Podle premiéra na podobné kroky není čas



- Roman Prymula odpověděl na otázky ohledně rozdělování respirátorů. Andrej Babiš o něm prohlásil, že zbytečně děsí lidi



- Žena, která vyděsila Česko nahrávkou, v níž varovala před údajným totálním zákazem vycházení a uzavřením České republiky, se sama přihlásila policii



- Situace v Itálii je kritická, tamní vláda uzavřela továrny a zavedla přísný zákaz vycházení



- Do Česka putuje experimentální lék na koronavirus. Na jeho vývoji pracoval tým, který vedl Čech



- Část hotelů a ubytovacích zařízení má sloužit pro ubytování lidí nakažených koronavirem. Návrh se týká zejména těch zařízení, která jsou blízko nemocnic a zdravotnických center

- Po dobu trvání nouzového stavu je možné používat i propadlé doklady, pokud jejich platnost skončila po 1. březnu. Senioři také nemusí pro důchod osobně, mají možnost poslat "zástupce", kterému dají plnou moc

Letadlo se zdravotnickým materiálem z Číny přistálo ve 23:30 na letišti v Pardubicích. Dodávka zdravotnického materiálu a zejména ochranných pomůcek podle nového systému distribuce poputuje nejprve do nemocnic spadajících pod ministerstvo zdravotnictví. Poté zbytek dodávky prostřednictvím ministerstva vnitra zamíří do jednotlivých krajů. Na nich spočívá distribuce na nejpotřebnější místa v tamních regionech. Stát v Číně nakoupil také stovky plicních ventilátorů. Podle Jana Hamáčka jich má dorazit prvních 50 z objednaných 500.

Z koronaviru se v Česku vyléčilo už šest lidí, další však zůstávají ve vážném stavu. V Nemocnici Na Bulovce je na jednotce intenzivní péče pět pacientů s Covid-19, dalších 10 je na standardních pokojích. Nemocnice má pro infekční případy největší kapacitu. Pro nakažené koronavirem jsou připravena tři lůžková oddělení a jedno speciální, vyhrazené pro nakažené děti. Na JIP je k dispozici 11 lůžek a Bulovka se kapacity snaží neustále navyšovat. Nemocnice stále přijímá maminky k porodům a onkologičtí pacienti jsou umístěni v oddělených částech, aktuální situace pro ně nic nemění.

Tři závažné případy koronaviru v sobotu přijala také Fakultní nemocnice u Svaté Anny v Brně. Dva z nakažených pochází z Prostějova. "Během noci a dnes dopoledne k nám byli převezeni z anesteziologicko resuscitačního oddělení Nemocnice Prostějov další dva pacienti s onemocněním COVID-19, jejichž stav se zhoršil natolik, že museli být převezeni k nám a napojeni na plicní ventilátor. Jedná se o muže, jeden je ročník 1965 (pacient z noci) a druhý ročník 1959 (pacient z dnešního dopoledne). Aktuálně tedy máme na anesteziologicko resuscitační klinice tři pacienty s onemocněním COVID-19. Všichni jsou napojeni na plicní ventilaci a jejich stav je velmi vážný," řekla mluvčí nemocnice u Svaté Anny Dana Lipovská.

On-line reportáž Nouzový stav kvůli Covid-19 Netflix omezuješ šířku pásma v celé Evropě. Chce tak ochránit internetové kapacity, zatížené koronavirovou krizí. Šírka pásma se během následujících 30 dnů sníží tak, že si diváci mohou všimnout mírné ztráty kvality přenosu. Kvůli pandemii Covid-19 pracuje řada lidí online z domova, což je na kapacitu internetu obrovská zátěž. Letoun Ruslan, který přistál na letišti v Pardubicích, přinesl spolu se 106 tunami zdravotnického materiálu a pomůcek také dva miliony respirátorů. Spojené státy spolu s více než 27 tisíci nakaženými překonali v počtu případů také Španělsko a staly se tak třetí koronavirem nejzasaženější zemí. Na prvním místě je Čína a na druhém Itálie. Během 24 hodin se Covidem-19 v USA nakazilo více než 8 tisíc lidí. Počet obětí nákazy je 307. Viceprezident Mike Pence i jeho manželka Karen mají testy na koronavirus negativní. Informoval o tom viceprezidentův mluvčí.

Pardubický hejtman Martin Netolický vyzval premiéra Andreje Babiše, aby odvolal ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a na jeho místo povolal stávajícího náměstka a uznávaného epidemiologa Romana Prymulu. "Není čas na odvolávání ministra zdravotnictví," reagoval na výzvu Babiš.

Roman Prymula zodpověděl některé z otázek týkajících se rozdělování ochranných prostředků. "Definovali jsme přesně, jaký typ respirátorů, patří které profesi. Ty "trojkové" respirátory jsou opravdu věnovány jenom těm pracovníkům, kteří jsou exponováni nějakému aerosolu, tedy lékařům na jednotkách intenzivní péče, tam, kde se používají ventilátory, stomatologům, kteří provádějí své zákroky a ostatním lékařům už stačí nepochybně respirátor třídy 2, tak jak to je schváleno Světovou zdravotnickou organizací," popsal Prymula, na jaká místa budou putovat "nejlepší" respirátory.

Podle Prymuly by epidemie mohla zpomalit při zhruba 8500 případech:

Respirátory 2. třídy poputují také k pracovníkům na kasách v supermarketech nebo řidičům v dopravních prostředcích. "V ostatních případech už stačí buď rouška, nebo respirátor třídy 1. Pokud všichni budeme mít roušku, tak to nebezpečí, že by se tady šířil virus v zevním prostředí, je poměrně malé a v aerosolu jako takovém virus přežívá tři hodiny. To znamená, že pokud opravdu budeme všichni dodržovat tyto principy, tak nám bohatě rouška, případně respirátor třídy 1, stačí," řekl Prymula. Na běžné občany by se prý mělo dostat také. Roušky jim budou rozesílány prostřednictvím České pošty.

Žena, která nahrávkou s falešnou nahrávkou o tom, jak se vláda chystá na uzavření Česka a ulice zaplní armáda, vyděsila obyvatele celé země, se sama přihlásila policii. Žena jako svůj zdroj uváděla mamku jedné své známé, která prý pracuje na ministerstvu. Autorku nahrávky od pátečního večera hledali policisté, nakonec se ale přihlásila policii sama, paniku prý šířit nechtěla. "Můžeme potvrdit, že autorka nahrávky se v doprovodu své advokátky přihlásila policistům. Nyní budeme zjišťovat bližší okolnosti případu. V průběhu vyšetřování nebudeme sdělovat žádné další informace," oznámila policie na svém twitteru.





Nahrávka s poplašnou zprávou vyděsila Česko.

Situace v Itálii je kritická. Země zaznamenala obrovský nárůst úmrtí v důsledku koronaviru. Za sobotu tam zemřelo 793 lidí, celkový počet obětí Covid-19 tak stoupl na 4825. Italský premiér Giuseppe Conte v noci na neděli oznámil, že se po celé zemi uzavírají továrny, kromě těch nepostradatelných. Do některých ulic v Lombardii vláda povolala také vojáky, aby společně s policisty dohlíželi na dodržování přísného zákazu vycházení.

"Rozhodnutí vlády je ukončit veškerou výrobní činnost na celém území, která není nezbytně nutná, zásadní, nepostradatelná, aby nám zaručila základní zboží a služby," řekl Conte v emotivním nočním vystoupení v televizi. Blíže se k opatřením nevyjádřil, dodal však, že obchody s potravinami a lékárny zůstanou otevřené.

Itálie přitvrzuje bezpečnostní opatření. Ulice má pomoci hlídat armáda. Podívejte se na reportáž TV NOVA: