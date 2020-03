V zemi je 1925 nakažených pacientů s Covid-19, devět lidí zemřelo

Americký prezident Donald Trump uvedl na svém twitteru, že o koronaviru hovořil s prezidentem Čínské lidové republiky Si Tin-pchingem. Státy podle něj úzce spolupracují.

Just finished a very good conversation with President Xi of China. Discussed in great detail the CoronaVirus that is ravaging large parts of our Planet. China has been through much & has developed a strong understanding of the Virus. We are working closely together. Much respect!