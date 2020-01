Vše o koronaviru: Příznaky, šíření, léčba a hrozba pro Českou republiku

Koronavirus, který se v posledních dnech z Číny rozšířil nejen do zbytku Asie, ale také do Evropy či Ameriky, děsí. V tomto článku najdete na jednom místě všechny důležité informace o nákaze, která straší celý svět.

1. Co je čínský koronavirus?

Koronavirus z čínského Wu-chanu označený jako 2019-nCoV patří do větší rodiny virů, které postihují lidi i zvířata a mohou mít lehčí i vážnější průběh.

Do stejné rodiny patří i viry SARS (syndrom náhlého selhání dýchání) a MERS, které zabíjely v letech 2002 a o deset let později. Ty v součtu zabily více než tisíc lidí, Česku se ale podle dostupných informací vyhnuly.

Čínský koronavirus z Wu-chanu způsobuje zápaly plic, které mohou být smrtelné, především u oslabených jedinců.

2. Jaké jsou příznaky čínského koronaviru?

V době chřipek je zásadní vědět, jak poznat běžnou infekci od koronaviru, který zabil v Číně už více než 130 lidí a po celém světě prokazatelně nakazil kolem šesti tisícovek pacientů.

Problém je ovšem v tom, že příznaky zpočátku nejsou nijak výrazné, což komplikuje například záchyt nemocných na letištích.

Podle amerického centra pro kontrolu nemocí CDC mezi běžné příznaky patří horečka, kašel a také problémy s dechem. Intenzita jednotlivých symptomů se ovšem může lišit pacient od pacienta.

Jak postupovat se podívejte v reportáži TV Nova:

"U SARS to zjistily termokamery na letištích, tady to odhalit půjde obtížně, komplikují to mírnější příznaky a i sedmidenní inkubační doba," vysvětlil předseda České vakcinologické společnosti Roman Prymula.

Koronavirus z Číny způsobuje zápaly plic. Pokud si nejste jisti, zda nehrozí i vám, podrobný popis příznaků najdete v tomto článku na TN.cz.

3. Jak se koronavirus šíří a jaká je inkubační doba?

Zatím vše nasvědčuje tomu, že se nákaza šíří vzduchem jako běžná chřipka, obvykle na vzdálenost metru a půl.

"V prachu přežije několik hodin, v biologickém materiálu, v hlenu nebo kapce vody je to ale mnohem déle," přiblížil Roman Chlíbek z Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradec Králové.

Připomeňte si šíření koronaviru v reportáži:

Infikovaní tak můžou další lidi nakazit kapénkami, které "vystřelí" do okolí při kašli. Inkubační doba nemoci je velmi kolísavá - experti mluví o rozmezí od dvou do 14 dnů.

4. Jak se koronavirus léčí a jak se chránit?

Hongkong v úterý vpodvečer oznámil, že má proti čínskému koronaviru vakcínu, ale že potřebuje čas na její otestování. Vakcíny vyvíjejí i Číňané a Američané.

Specifický lék přímo proti čínskému koronaviru zatím neexistuje. Pacienti aktuálně dostávají běžná antivirotika, která ale nejsou příliš účinná.

Pokud se před nebezpečnou nákazou chcete chránit rouškou, může být problém ji vůbec sehnat. Před koronavirem nicméně ochrání jen speciální typ.

"Jsou to roušky, které jsou schopny zachytávat malé částice, jako jsou viry, to znamená, že taková ta papírová rouška tomu nemůže zabránit," vysvětlil už zmíněný Roman Chlíbek. Navíc je třeba ji za den několikrát vyměnit, protože postupně klesá její účinnost.

Prevence nicméně existuje a je podobná jako při chřipce - myjte si často a důkladně ruce, vyhýbejte se nemocným a pokud sami onemocníte, omezte kontakt a pohyb mezi lidmi na minimum. A pokud kašlete, kryjte si ústa kapesníkem (ideálně jednorázovým) a ne holou dlaní.

5. Jaká je úmrtnost pacientů s čínským koronavirem?

Ve středu je hlášených kolem šesti tisíc nakažených a přes sto třicet mrtvých. Úmrtnost se tak pohybuje kolem dvou procent, což je méně než měly viry SARS (úmrtnost téměř deset procent) a výrazně méně než u viru MERS, který zabil přibližně třetinu nakažených.

6. Rozšíření koronaviru v Česku, v Evropě a ve světě

Drtivá většina potvrzených případů koronaviru je v Číně, kde se nemoc poprvé objevila. Odtud se nemoc rozšířila nejprve do dalších asijských zemí (například do Japonska), posléze do USA a také Evropy. Nemocné potvrdila už dříve Francie, v úterý se připojilo i Německo se čtyřmi infikovanými.

Několik podezření na nebezpečné onemocnění už prověřovali i lékaři a hygienici přímo v Česku, zatím se ale všechny testy vrátily s negativním výsledkem.

Pražské letiště nicméně neponechává nic náhodě, kvůli koronaviru zavedlo zvláštní opatření. V terminálech jsou například rozmístěné podrobné informační cedule v několika jazycích.

A jak moc je Česko ohrožené smrtícím koronavirem? "V souvislosti s koronavirem je důležité být připraven. A ČR je připravena. Panika není na místě.Všechny zodpovědné složky za ochranu zdraví našich občanů jsou v pohotovosti. Cílený screening funguje. Teď je klíčové,aby se ti, kteří přicestovali a mají příznaky, obrátili na lékaře," uklidňuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Další podezření nákazy koronavirem prověřují v pražské nemocnici Na Bulovce:

V Mnichově jsou hlášeny další tři případy nákazy koronavirem: