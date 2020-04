Slováci uzavřou kvůli viru 5 osad. Ve světě je přes 1,5 milionu nakažených

Hlavní události

- V České republice je 5335 potvrzených případů nákazy, onemocnění podlehlo 104 lidí, 243 pacientů se vyléčilo. Testováno bylo 106 845 vzorků

- Nejvíce nakažených za jeden den z hlediska okresů přibylo v Ostravě, a to 26. Počet nakažených roste také na Domažlicku, uvažuje se i o uzavření

- Ministerstvo zdravotnictví spouští plošné testování pracovníků lůžkových zařízení



- Zabránili jsme nekontrolovatelnému šíření koronaviru, prohlásil ministr zdravotnictví. V nemocnicích je 403 pacientů s Covid-19

- Lidé by si měli pomlázku odpustit, radí ministr vnitra. Vláda ale nebude formulovat speciální doporučení, jak se chovat o Velikonocích

- Poslanci schválili nové zákony v legislativní nouzi, podrobné informace najdete v tomto článku na TN.cz

- Kvůli ve středu vyhlášenému omezení pohybu na Slovensku se v zemi komplikovala doprava

- Celosvětově se koronavirus potvrdil u více než 1,51 milionu lidí, přes 88 tisíc nemocných zemřelo. Vyléčilo se přes 330 tisíc pacientů

Slovensko se chystá na uzavření pěti osad, ve kterých je vysoký počet případů koronaviru. Ve středu večer to oznámil hlavní hygienik Ján Mikas. Jedná se o okolí Spiše. Tři osady jsou přímo v Krompaších, další evidují v blízkých obcích Žehra a Bystrany. "Opatřením nařídíme dotknutým obcím zabezpečit zákaz a omezení styku časti obyvatelstva s ostatním obyvatelstvem," upřesnila hygienička Renáta Hudáková. Informaci přinesl portál tvnoviny.sk.



Při středečním jednání Poslanecké sněmovny, které se protáhlo až do čtvrtečních tří hodin v noci, schválili poslanci několik zákonů. Přijali novelu zákona o ČNB, novelu zákona o spotřebitelském úvěru a novelu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

On-line reportáž ON-LINE REPORTÁŽ: Boj s koronavirem - TN.cz Slovensko se chystá na uzavření pěti osad, ve kterých je vysoký počet případů koronaviru. Ve středu večer to oznámil hlavní hygienik Ján Mikas. Více informací najdete v tomto článku na tvnoviny.sk. V Číně za středu přibylo 63 nových případů koronaviru, 61 bylo importovaných. Dva nakažení zemřeli. Země eviduje celkem 81 865 případů nemoci Covid-19 a 3335 zemřelých. Velikonon poselstv naeho hlavnho kaplana armdy, Jaroslava Knichala. Jsme armda.#spolutozvladneme pic.twitter.com/kuHmKcK8ig — Armda R (@ArmadaTweetuje) April 9, 2020

Policisté a strážníci by mohli na místě pokutovat porušování nařízení spojených s epidemií koronaviru, a to až do výše deseti tisíc korun. Další zákon by mohl ochránit podnikatele před výpovědí z nájmu a nájemníky v pronajatých bytech.

Mají se také objevit změny v insolvencích a exekucích.

Cestovní kanceláře by mohly vracet peníze za již zakoupené zájezdy až po 31. srpnu příštího roku, zákazníci by také mohli dostat za zrušené zájezdy poukazy, které by šly uplatnit v jiném termínu. Zákony musí ještě schválit Senát a podepsat prezident. Podrobnější informace k přijatým zákonům najdete v tomto článku na TN.cz.

Kvůli vysokému počtu nakažených na Domažlicku hrozí oblasti uzavření. V přepočtu na počet obyvatel v celém Česku je tam více nemocných než v Praze. Kraj proto žádá o pomoc Ústřední krizový štáb. Podle hygieniků za to můžou hlavně pendleři z řad zdravotníků, kteří můžou každý den cestovat do Německa a zpět. Více si přečtěte v tomto článku na TN.cz.

Ministerstvo zdravotnictví informovalo o plošném testováni zaměstnanců lůžkových zařízení a poskytovatelů sociálních služeb. Testování se podrobí každých 14 dní pomocí rychlotestů. "Každému kraji proto poskytneme 20 tisíc rychlotestů společně s návody na jejich provádění a balíčkem osobních ochranných prostředků," řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

