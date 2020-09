Ptejte se šéfa ODS Fialy! S čím jde strana do voleb?

ODS investuje do předvolební kampaně až padesát miliónů korun. S čím jdou její kandidáti do voleb a co slibují? Nejen na to se dnes bude ptát moderátorka Bára Divišová předsedy strany Petra Fialy. Sledujte předvolební debatu na webu TN.cz od 17:45. Otázky můžete posílat už teď.

Do čela kandidátek ODS nasadila například někdejšího policejního prezidenta, nebo exministra průmyslu a obchodu. Co si od toho slibuje? Jaký zisk ve volbách by považoval předseda strany Petr Fiala za úspěch? A nebude mít negativní kampaň proti hnutí ANO opačný efekt, než jaký ODS očekává?

Vzkazovník Předvolební debata s Petrem Fialou Krupka Proč chcete zrušit eet, abyste mohli opět okrádat stát? Hans Kdy spojená opozice představí leadera, společný program, stínovou vládu, https://twitter.com/Hans_Ginzel/status/1293418015091032064?

Jak chce porazit Babiše ve volbách 2021?

Jak reflektujete vládnutí ODS, https://twitter.com/Hans_Ginzel/status/1308263264552398848?

Kdy odsunete Jana Zahradila z ODS (do Trikolory), https://twitter.com/hans_ginzel/status/1290145495692664833? Marek Dalík Pane profesore, proč se jako předseda strany neumíte vymezit proti výrokům Pavla Novotného, které jsou jednoznačně za hranou? Mám na mysli např. výroky, že smrt pana premiéra Babiše a prezidenta Zemana by prospěla naší zemi. Tohle je politika ODS, konzervativní strany?

Jaká by tedy politika měla být? Co ODS očekává od partnerství s TOP09? A co by zajímalo vás? Ptát se můžete už teď! V 17:45 sledujte přímý přenos rozhovoru v tomto článku.