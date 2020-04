Vláda bude řešit další pomoc pro OSVČ či navýšení schodku rozpočtu

Od pondělí se rozšiřuje množství míst, kde si mohou Češi nakoupit. Podle ministra průmyslu a obchodu se některé další obchody mohou otevřít dříve, než předpokládá vládní harmonogram. Vláda přitom v některých případech schytává za postup při uvolňování bezpečnostních opatření kritiku. Velkým tématem je nyní rozpočet, ministryně financí chce navrhnout schodek 300 miliard korun, projednávat by se měla také další pomoc pro OSVČ.

Hlavní události

- V Česku je celkem 6746 potvrzených případů nákazy koronavirem. Nejméně 1298 lidí se již po onemocnění Covid-19 vyléčilo, 186 lidí zemřelo

- Od pondělí mohou otevřít další obchody a provozovny. Podívejte se, co všechno může být od 20. dubna v provozu

- Ministryně financí Alena Schillerová chce navrhnout zvýšení schodku rozpočtu na 300 miliard korun

– Vláda by se měla v pondělí věnovat cestám do zahraničí za prací a podnikáním bez nutnosti karantény při návratu



- Podle ministra průmyslu a obchodu a také dopravy Karla Havlíčka by se některé typy obchodů a provozoven mohly otevřít dříve, než předpokládá vládní plán

- S rouškami podle epidemiologa Romana Prymuly zřejmě budeme žít ještě několik měsíců

- Po celém světě se koronavirem nakazilo více než 2,4 milionu lidí, 165 tisíc nemoci podlehlo, více než 625 tisíc lidí se vyléčilo

V pondělí mohou podle vládního harmonogramu otevřít další provozovny a obchody. Samotní provozovatelé ale mají mnohdy v nařízení vlády zmatek, někteří tak zřejmě neotevřou. Chaos panuje také mezi zákazníky, kteří někdy netuší, zda mohou do zvoleného obchodu vyrazit.

On-line reportáž ON-LINE REPORTÁŽ: Boj s koronavirem Jak vm ulevme v placen dan? Na jak dlouho mete odloit splcen vr a hypotk? Zjistte ve strunm pehledu aktulnch opaten z dlny Ministerstva financ pic.twitter.com/4GzkltsQoA — Alena Schillerov (@alenaschillerov) April 19, 2020 Nejhorší situace aktuálně panuje ve Spojených státech amerických, kde již bylo potvrzeno více než 764 tisíc případů. V souvislosti s koronavirem tam zemřelo přes 40 tisíc lidí. Celosvětově bylo již potvrzeno 2 407 400 případů nákazy koronavirem. Jen v Evropě je jich více než milion.

Uvolňování bezpečnostních opatření a otevírání obchodů proběhne v celkem pěti vlnách, v první například mohou otevřít někteří řemeslníci, kteří mají provozovnu. Otevřít mohou ale i například tržiště.

Všechny otevřené obchody a provozovny ale budou muset dodržovat přísná hygienická opatření, aby se minimalizovala možnost nákazy koronavirem. Provozovatelé musí například zajistit dostatek dezinfekce.

V Česku se počet potvrzených případů nákazy koronavirem vyšplhal na 6746, z toho 1298 lidí se vyléčilo, 186 zemřelo. Aktuálně je tak v Česku 5262 lidí s potvrzeným onemocněním Covid-19.

Ministryně financí chce kvůli boji s koronavirem opět navýšit schodek státního rozpočtu na letošní rok. Původně ze zvýšil ze 40 na 200 miliard, ministryně ale bude požadovat zvýšení na 300 miliard.

Kromě rozpočtu by měla v pondělí vláda projednat také podmínky cestování do zahraničí a návratu do karantény. Záležet bude podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka na postoji okolních zemí a epidemiologické situaci.

Celosvětově se potvrdilo k pondělnímu ránu 2 407 400 případů nákazy koronavirem, zemřelo 165 071 lidí, z nemoci Covid-19 se vyléčilo už 625 131 lidí.