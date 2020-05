Počet uzdravených v Česku stále roste. Klesá i počet hospitalizovaných

Vzhledem k příznivé situaci v Česku se vláda rozhodla zrychlit rozvolňovací kroky. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) by bez programu Antivirus byla nezaměstnanost dvakrát vyšší. Pomoc od státu prý musí být rychlá. Oproti předchozímu dni počet nově nakažených klesl. Onemocnělo 45 lidí. Hrozící krach aerolinií by mohl řadě Čechů znemožnit vycestovat na dovolenou do zahraničí. Důvodem je možné citelné zdražení zájezdů.