Lidé si zase mohou zasportovat, mají otevřít další obchody. Vláda představila uvolnění přísného režimu

Mimořádná opatření vlády se začnou od úterý uvolňovat. Bude možné individuální venkovní sportování a také výlety do přírody bez roušky. Otevřou další obchody, v úterý se vláda zaměří také na vyřešení již zaplacených dovolených. S novým nařízením by se mělo také ulevit zdravotníkům.

Hlavní události

- V České republice je po pondělní půlnoci 4822 potvrzených případů nákazy, onemocnění podlehlo 78 lidí, 121 pacientů se vyléčilo

- Ministerstvo zdravotnictví prodloužilo opatření, kvůli kterému zůstávají zavřené obchody a restaurace a které omezuje volný pohyb lidí

- Nouzový stav bude zřejmě prodloužen do konce dubna, ochranná opatření by mohla skončit už dříve

- Ministerstvo sociálních věcí v pondělí v poledne zahájilo příjem žádostí o podporu z programu Antivirus

- Od úterý znovu otevřou sběrné dvory a kompostárny, při venkovních sportech lidé nemusí nosit roušku, pokud jsou sami

- Vláda chce od čtvrtka povolit otevření některých dalších obchodů, zejména z oblasti zahrádkaření a rekreace, další budou následovat příští úterý

- Vláda projedná návrh zákona, který by měl pomoci cestovkám i zákazníkům, kteří si zaplatili za zájezd, ale nemohou na něj odjet

- Pravidla pro vycestování za hranice by se mohla po Velikonocích uvolnit, opatření po návratu ale budou přísnější. Další informace najdete v tomto článku na TN.cz



- Britský premiér Boris Johnson byl přesunut na jednotku intenzivní péče. Jeho stav se začal prudce zhoršovat

- Celosvětově se koronavirus potvrdil u více než 1,34 milionu lidí, přes 74 tisíc nemocných zemřelo. Vyléčilo se přes 286 tisíc pacientů

V pondělí odpoledne vláda představila první kroky, které vedou k rozvolnění přísných opatření. Přinesla s sebou ale i přísnější hygienická nařízení. Od úterý je povoleno venkovní sportování, pouze ale individuální. Je potřeba dodržovat dvoumetrové rozestupy. Ve městě se bez roušky nadále neobejdete, v přírodě, kde další lidi nepotkáte tak často, můžete roušku sundat.



Od úterý se pak zpřístupní kompostárny a sběrny surovin. Od čtvrtka se obnovuje provoz hobby marketů, stavebnin, železářství, prodej a servis jízdních kol. Budou zde ale platit přísnější pravidla hygienického rázu, aby se nákaza nešířila.

On-line reportáž Šíření koronaviru v Česku i ve světě Od dnešních deseti hodin začíná jednání Poslanecké sněmovny. Přímý přenos budete moci sledovat na Tn.cz. Poslanci se budou zabývat prodloužením nouzového režimu, jednorázovým příspěvkem pro OSVČ a dalšími tématy.

Vlda od tvrtka umon provoz nkterch dalch prodejen.

Od 14. dubna se mrn uvoln dosavadn zkaz vycestovat z esk republiky https://t.co/7HBBbPsRmi — ad vldy R (@strakovka) April 6, 2020 Za pondělí hlásí Čína 32 nově nakažených koronavirem, všechno jsou to importované případy. Těch eviduje Čína celkem 983. V Číně se prozatím objevilo 81 740 nakažených obyvatel, nemoci podlehlo 3331 lidí. Informace přinesla čínská Národní zdravotnická komise.

"Všichni zákazníci od čtvrtka musejí dodržovat vzdálenost minimálně dva metry od sebe, s výjimkou rodinných příslušníků nebo doprovodu seniorů. Současně musejí prodejny zajistit dezinfekci u vchodu a poskytnout zákazníkům jednorázové rukavice," vysvětlil ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO). Prodejny obuvi, kočárků nebo papírnictví se otevřou až od úterý příštího týdne.



V úterý bude vláda projednávat také otázku již zaplacených dovolených. Navrhuje odklad vracení plateb uhrazených zákazníkem za zájezd od 20. února až do 31. srpna. Zákazníci by dostali poukaz, který jim umožní přesunout zájezdy na pozdější dobu. Pokud poukaz nevyužijí, cestovka vrátí peníze.

Vláda chce povolit cestování do zahraničí v odůvodněných případech, jako jsou například montáže, služební cesty, technické kontroly, návštěvy lékaře či příbuzných. Lidé mohou vycestovat, po návratu ale musí do 14denní karantény.



Pendleři by se mohli opět dostat do práce a zpět. Při návratu na hranicích by se ale museli prokázat potvrzením o negativním výsledku testu na koronavirus. Velikonoční svátky žádné uvolnění nečeká. "Opatření není možné uvolnit, Velikonoce proběhnou v současném režimu," uvedl už v pondělí dopoledne ministr vnitra a předseda Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD).



Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) představil úlevu pro přetížené zdravotníky. "Ve zdravotnictví budou moci pracovat zdravotníci z třetích zemí i bez aprobační zkoušky," vysvětlil. Výjimka bude platit v nouzovém stavu a tři měsíce po něm.

Další kroky Ústředního krizového štábu se budou orientovat na ochranu těch nejohroženějších, například seniorů či onkologických pacientů, což může trvat asi pět týdnů. "Pak můžeme začít uvolňovat plošná opatření, abychom Česko dostali z paralýzy a lidé se mohli navrátit k běžnému životu," vysvětlil epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.



U britského premiéra Borise Johnsona se příznaky koronaviru projevily před deseti dny. Nejprve na doporučení svého lékaře putoval do nemocnice, kde byl následně kvůli zhoršení příznaků přesunut na jednotku intenzivní péče.



