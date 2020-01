Zemanovi hostí Babišovy. Na tradiční oběd poprvé dorazily i děti

Do Lán přijel Babiš s manželkou Monikou, dcerou Vivien a synem Frederikem. K Zemanovi a jeho manželce Ivaně se zase připojila dcera Kateřina. Je to vůbec poprvé, co prezidenta a premiéra na novoroční oběd doprovodily děti. Navrhnout to měl Zeman.

"Milé setkání. Pan prezident se svojí paní a dcerou přátelsky přivítali v Lánech při příležitosti tradičního novoročního oběda pana premiéra s chotí, dcerou a synem," napsal na facebook krátce po 14. hodině hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

Ostře sledované byly tradičně dámy a jejich volba oblečení. Zatímco Ivana a Kateřina Zemanovy vsadily na tmavé barvy, Monika Babišová oblékla fialové šaty a dcera Vivien šaty černobílé, ke kterým jako doplněk zvolila bílý věneček do vlasů.

Babišovi a Zemanovi si nejdříve pochutnali na předkrmu, kterým byla paštika z kachních jater na portském víně s lánským pečivem. Jako hlavní chod byl servírován candát pečený na mísle se zámeckými brambůrky a jako dezert citronový a malinový sorbet s jahodami.