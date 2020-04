Počet nakažených vzrostl na 4591, úmrtí je 72. Maláčová řekne, jak chce ochránit pracovní místa

Už ve čtvrtek by se mohly otevřít některé další obchody, například s obuví, dětským textilem, stavebninami či papírnictví. Hospitalizace všech seniorů s lehkými příznaky Covid-19 není dobrý nápad, uvedl ministr zdravotnictví. V pondělí začal příjem žádostí o podporu z programu Antivirus.

Hlavní události

- V České republice se potvrdilo 4591 případů nákazy, onemocnění podlehlo 72 lidí, 96 pacientů se vyléčilo

- Ministerstvo sociálních věcí v pondělí zahájilo příjem žádostí o podporu z programu Antivirus

- Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) by se školy mohly otevřít ve druhé polovině května

- Prezident Miloš Zeman chce udělit epidemiologovi Prymulovi Řád Bílého lva

- Vláda by mohla už od čtvrtka povolit otevření některých dalších obchodů, například se stavebninami, pracovními oděvy, dětským textilem, obuví a papírnictví

- Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) uvedl, že policisté budou moci za porušení vládních nařízení rozdávat blokové pokuty

- Nouzový stav bude zřejmě prodloužen do konce dubna, ochranná opatření by mohla skončit už dříve

- Celosvětově se koronavirus potvrdil u více než milionu a čtvrt nakažených, přes 69 tisíc nemocných zemřelo. Vyléčilo se přes 264 tisíc pacientů

V pondělí začalo ministerstvo sociálních věcí přijímat žádosti o podporu zaměstnanosti z programu Antivirus. Podávání žádostí bude plně elektronizované, odkaz na rozhraní zveřejní ministerstvo na svém webu. Podrobnosti hodlá ozřejmit ministryně Jana Maláčová (ČSSD) na pondělní tiskové konferenci, která začne v pondělí v 9:00 a kterou můžete sledovat v tomto článku.

Hospitalizovat všechny seniory s lehkým průběhem onemocnění Covid-19 není podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) dobrý nápad. Reagoval tak na slova ministryně sociálních věcí Maláčové o případné hospitalizaci všech seniorů nakažených koronavirem. “Pokud se o ně zařízení, kde žijí, umí postarat, chceme, aby mohli zůstat v prostředí, které znají. Pokud to možné není, každý kraj pro ně vyčlení lůžka se zdravotnickým personálem, třeba lázně,“ uvedl.

On-line reportáž Virová pandemie Počet případů koronaviru v Česku je 5491, zemřelo 72 nakažených. Počet vyléčených je i nadále 96, testováno bylo 85 014 lidí. V Thajsku a Jižní Koreji klesá počet nových případů koronaviru. Austrálie zavírá další a další pláže vzhledem k častému porušování vládních nařízení. Informace přinesl portál CNN. V neděli v Číně přibylo 39 případů nákazy koronavirem, z toho 38 bylo importovaných.



Pokud se stav pacienta jakkoliv zhorší, je okamžitá hospitalizace podle Vojtěcha samozřejmostí. “Opatření směrem k seniorům musíme dělat citlivě. Tohle období pro ně může být velice stresující a pobyt v nemocnici, pokud to jejich stav vyloženě nevyžaduje, by jim na psychice určitě nepřidal,“ doplnil.



Další obchody by se ve čtvrtek mohly otevřít za předpokladu, že se nebude zrychlovat vývoj epidemie koronaviru v Česku. Kromě obchodů s obuví, pracovními oděvy, dětským textilem či papírnictví by se lidem mohly rovněž zpřístupnit sběrny surovin, kompostárny a také některá veřejná sportoviště. Prohlásil to premiér Andrej Babiš (ANO) v České televizi.



Školy nicméně zůstanou i nadále zavřené. Ministr školství Robert Plaga v ČT upřesnil, že k jejich otevření by mohlo dojít ve druhé polovině května. Je však důležité nejprve stanovit podmínky pro tento krok. Zároveň zopakoval, že pokud se školy nepodaří otevřít do 1. června, za maturitní vysvědčení by platil průměr posledních tří vysvědčení.

Prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro Blesk.cz prohlásil, že chce udělit nejvyšší státní vyznamenání epidemiologovi Romanu Prymulovi. Podle Zemana zabránil většímu šíření koronaviru v Česku.



Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) uvedl po jednání s prezidentem Zemanem v Lánech, že sankce za porušení jednotlivých nařízení budou daleko přísnější.

Zároveň také plánuje předložit Poslanecké sněmovně a Senátu změnu zákona, podle nějž by policisté mohli neuposlechnutí řešit blokovou pokutou až ve výši deset tisíc korun rovnou na místě.



Nouzový stav bude zřejmě prodloužený. Ústřední krizový štáb se původně dohodl na prodloužení o 30 dnů, nakonec bude však zřejmě potrvá zatím do konce dubna.



Podívejte se na reportáž televize Nova: