Soud zrušil další protiepidemické opatření. Už poněkolikáté. PŘEHLED

16. 6. 2021 - omezení prodejní doby maloobchodů

Opatření, které soud považuje za nezákonné, vzniklo na základě pandemického zákona a omezovalo prodejní dobu maloobchodů. Společnost Karel Vávra – potraviny s.r.o napadla u NSS dvě opatření obecné povahy ministerstva zdravotnictví, které zakazovaly prodej v maloobchodních prodejnách a služeb mezi 22:00 a 5:59.

Podle společnosti nebylo dostatečně zdůvodněno riziko nočního prodeje potravin. Soud společnosti dal poprvé za pravdu už na konci května.

9. 6. 2021 - Provoz a používání sportovišť, bazénu a wellness



NSS zrušil také opatření, které se týkalo provozu a používání sportovišť, bazénu a wellness. "Situace musí být opřena o relevantní údaje a v mimořádném opatření náležitě zdůvodněna. V dané věci ovšem odpůrce vůbec netvrdil, že by celá ČR byla ohniskem nákazy, natož aby to prokázal," vysvětlila Soudkyně Nejvyššího správního soudu Jitka Zavřelová

2. 6. 2021 - uzavření mateřských a základních škol

Nejvyšší správní soud dříve označil za nezákonné také plošné uzavření mateřských a základních škol. Podle soudců byly v nařízení ministerstva zdravotnictví velmi závažné chyby.



Soudci poukázali na to, že v pandemickém zákoně se nepíše nic o omezení mateřských, základních a středních škol. Ty tak mohou být regulovány jen mimořádným opatřením podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Ten ovšem není určený k takovým plošným zásahům.

27. 5. 2021 - ochranné prostředky dýchacích cest

Tímto opatřením byl od 12. 4. 2021 do 3. 5. 2021 zakázán všem lidem starším dvou let pohyb a pobyt mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. Ministerstvo však opatření po 20 dnech zrušilo. Soud i přes to ale rozhodl, že bylo nezákonné.

21. 5. 2021 - omezení restaurací a kasin

NSS zrušil v květnu také regulaci provozu restaurací, heren a kasin v opatření ministerstva zdravotnictví. Omezení platilo pouze týden. Soud opět uznal, že zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách bylo nezákonné.

25. 5. 2021 - provoz lyžařských vleků a lanových drah

U soudu neobstálo také opatření týkající se provozu lyžařských vleků a lanových drah. Provozovatelé ale museli mít v zimě zavřeno, je tak pravděpodobné, že na Česko budou směřovat další žaloby za to, že jim ušel zisk.

11. 5. 2021 - opatření týkající se covid pozitivních zaměstnanců

V květnu soud zase zrušil opatření, které ukládalo zaměstnancům a OSVČ, kteří byli pozitivně testovaní na covid-19, například povinnost o všem informovat svého lékaře, opustit pracoviště nebo se podrobit potvrzovacímu PCR testu.

7. 5. 2021 - testování ve školách

Rovněž testování žáků ve školách bylo podle soudců nezákonné. Ministerstvo zdravotnictví každopádně později znění opatření upravilo, tak aby bylo v souladu s pandemickým zákonem.

22. 4. 2021 - omezení provozu obchodů a restaurací



V březnu zase soudci uvedli, že ministerstvo zdravotnictví opatření omezující provoz obchodů či restaurací a upravující i podmínky návštěv v rodinách vydalo bez předchozího souhlasu vlády. Podle soudu nařízení vyšlo v rozporu s už zmíněným pandemickým zákonem.



"Zákaz setkávání rodin v domácnostech by představoval neústavní zásah do základního práva na respektování soukromého a rodinného života," uvedl v té době Nejvyšší správní soud v odůvodnění rozsudku.

Ministerstvo zdravotnictví narazilo také u Ústavního soudu, který, stejně jako NSS, označil některá opatření spojená s maloobchodním prodejem za nezákonná.

Nejvyšší správní soud rozhodl. Zavírání služeb bylo v rozporu se zákonem. Podívejte se na reportáž televize Nova: